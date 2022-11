Siga los ejemplos de estas empresas para aprovechar el Mundial de Qatar 2022 para fortalecer la relación con sus colaboradores

Antes de luchar para evitar que el Mundial de Fútbol de Qatar 2022 distraiga a los empleados de sus labores, las empresas podrían abrazar la Copa del Mundo como una opción para fortalecer la cultura organizacional tras años en que el trabajo remoto ha ganado terreno.

Distintas firmas que operan en el país tienen una agenda mundialista en el que las quinielas, rifas, comidas y pantallas para ver los partidos, son parte de la fiesta que tendrán durante dos de los tres partidos de la Sele en fase de grupos.

“En la era del trabajo híbrido, con el impulso de rituales para crear cultura y retos para lograr compromiso y trabajo en equipo, el celebrar un deporte que activa grandes emociones brinda un espacio único para lograr reencuentros, conexión de equipo, potenciar la actitud e incluso refuerzo de valores”, subrayó Cristina Cubero, consultora en talento y transformación organizacional.

La firma P&G reunió a sus colaboradores para que vieran en pantallas gigantes, acompañados de comida, el partido de repechaje de la tricolor frente a la Selección de Nueva Zelanda. (Cortesía de P&G para EF.)

Entre los aficionados existe un objetivo en común: apoyar a la selección en medio de la expectativa de lo que ocurrirá durante el partido. El motivo que mueve a los espectadores crea un sentido de comunidad donde se activan emociones fuertes que pueden convertirse en un elemento de identidad con la empresa.

“(Las actividades) son una forma de proyectar la marca del empleador y atraer talento” — Cristina Cubero, consultora en talento y transformación organizacional.

Sin embargo, existen dinámicas laborales que no permiten reunir a todo el personal para hacer actividades relacionadas al Mundial. Bajo ese escenario, es importante que el patrono notifique a los empleados sobre la permisividad o no de utilizar los activos de la empresa para ver o escuchar los partidos.

Actividades mundialistas Copiado!

Las empresas aprovechan los eventos que simpatizan con la mayoría de sus colaboradores para sacar ventaja de la ocasión. Si bien nadie está obligado a participar, lo cierto es que las compañías recurren a una inversión extra para generar conexión con el personal.

La inversión tienen un objetivo: generar integración de equipo. Para lograrlo, las empresas están apelando a actividades como poner a disposición del personal un espacio con pantallas gigantes para disfrutar de los partidos acompañados de comida.

“Tendremos un espacio de photobooth para que se tomen fotos conmemorativas al Mundial. En la zona del parqueo techada queremos poner las pantallas, hacer juegos y dar comida”, comentó Luis Fernando Cascante, gerente de comunicaciones de Procter & Gamble (P&G) Costa Rica.

P&G cuenta con 2.000 colaboradores en el país, por lo que preparan un gran evento para recibir a todas las personas que quieran ver el partido en las instalaciones. De momento no cuentan con el dato de la cantidad de empleados que se sumarán a las actividades.

La ferretería Novex permitirá que sus colaboradores vean los partidos de la Selección Nacional de Fútbol en el Mundial de Qatar 2022. (Cortesía de Novex para EF.)

La empresa farmaceútica Bayer Costa Rica acondicionará espacios en sus distintas sedes para que los colaboradores puedan compartir mientras disfrutan de los partidos de la Sele. Las actividades serán tanto en las oficinas corporativas como en el centro de servicios compartidos y la planta de producción.

“En algunas sedes estaremos colocando pantalla grande para la transmisión y compartiremos snacks y refrigerios. También estaremos realizando una quiniela para que todos los interesados puedan compartir sus estimaciones en los resultados y ganar premios”, informó Bayer a EF.

La compañía Sapiens Development le dará a sus colaboradores la oportunidad de ver el partido, ya sea desde la casa o la oficina, sin interrupciones. Es decir, quienes teletrabajan y no quieran asistir a las instalaciones, pero sí desean ver el partido desde la casa lo podrán hacer. La ventaja de ir a la oficina es que tendrán comida que cortesía de la empresa.

“Tenemos pensado hacer una quiniela, pero está enfocada en la parte de responsabilidad social. La persona que gane al final, decidirá a qué causa quiere que se done lo recolectado”, mencionó Karen Mora, head of engagement and remote work de Sapiens.

Otra compañía que tiene las condiciones para reunir a sus colaboradores es VMware, que el miércoles 23 de noviembre verán en vivo el partido en la cafetería, acompañado de hamburguesas y nachos.

Todas las firmas consultadas afirmaron que los empleados deben ponerse de acuerdo con sus jefes inmediatos para notificarles que harán uso o no de las actividades de la empresa. A su vez, en algunas de esas compañías será responsabilidad de cada persona valorar si está en condiciones, de flujo de trabajo, para hacer una pausa en la rutina.

No todas las empresas pueden adoptar este tipo de actividades debido a las diferentes actividades que desarrollan. Por ejemplo, las tiendas que deben continuar con el servicio al cliente, pero se las ingenian para no quedar ajenos a la Copa Mundial de Qatar 2022. Por ejemplo, la ferretería Novex aseguró que tendrán pantallas en sus sucursales y centros de distribución.

Además habilitarán espacios en los comedores y salas de reuniones para que los colaboradores puedan disfrutar de los partidos.

“Se hacen equipos o turnos y se organizan para compartir. Adicionalmente, hicimos un villancico futbolero para la temporada y en el primer partido haremos un concurso de una pizza party para el equipo de colaboradores que sea más original y mejor lo cante”, detalló Victoria Vega, encargada de estrategia digital de Novex, quien añadió que usarán una camiseta especial para apoyar a la Sele.

Instrucción Legal Copiado!

Las empresas aseguraron a EF que los colaboradores no tendrán que reponer horas de trabajo porque se ausentaron de sus labores por ver el partido.

No obstante, el permiso que dan las compañías es específico para los partidos de la Selección Nacional; no tienen derecho a seguir con el mismo patrón de trabajo durante todos los encuentros que se realicen en Qatar 2022.

“Es recomendable que la empresa emita alguna directriz verificando si se puede o no usar algún dispositivo electrónico para ver el Mundial. También se debe indicar si se tiene o no autorización a utilizar el tiempo laboral para ver el partido, más que dos de la Sele están entre semana en horario de trabajo”, indicó Daniel Valverde, abogado de la firma Ecija Legal.

En caso de una persona trabajadora a quien no se le otorgue la facilidad de ver el partido y siempre lo haga, el hecho puede ser considerado abandono de trabajo. Sin embargo, está sujeto a interpretación del patrono.

“Cada caso es diferente. No es lo mismo ver el partido por dos horas y que nada haya pasado (siguió cumpliendo las labores) en ese tiempo, pero igual me pueden amonestar con apercibimiento que significa que me sancionan y advierten. Pero si yo dejé de atender clientes por ver el partido, y hubo pérdidas, entonces podría ser despedido”, concluyó Valverde.