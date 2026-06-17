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Sobrevivió a guerras y exilios pero ahora dice adiós: la historia de cómo la librería Lehmann baja la persiana tras más de 100 años

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Por Pablo Fonseca

Este 16 de junio de 2026, Costa Rica perdió uno de sus referentes culturales más longevos: la Librería Lehmann cerró definitivamente sus puertas después de 130 años de historia ininterrumpida.








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Librería Lehmann
Pablo Fonseca

Pablo Fonseca

Director de El Financiero. Anteriormente trabajó como Editor SEO de Grupo Nación. Es periodista, Máster en Ciencias Políticas y en Diseño Estratégico de Tecnologías de Información. A lo largo de su carrera ha cubierto temas de Ciencia, Tecnología, Cultura, Política, Economía, Sociedad e Internacionales.

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