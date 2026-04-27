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Sociedades activas e inactivas: estos dos trámites vencen el 30 de abril; vea aquí cuáles son y las sanciones millonarias si omite hacerlas

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Por Mathew Chaves

Este mes de abril concentra dos obligaciones de acatamiento estricto para los dueños de sociedades en Costa Rica, por lo cual la normativa fija la conclusión de este periodo como el límite para la presentación del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales (RTBF) y de la declaración de sociedades inactivas.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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