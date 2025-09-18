Negocios

‘Startups’ podrán acceder a fondo de ₡180 millones de capital semilla; vea cómo participar

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

El acceso a financiamiento en etapas tempranas es uno de los principales obstáculos que enfrentan los emprendimientos en Costa Rica, especialmente las base tecnológica.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
capital semillapymestecnológicasSistema Banca para el DesarrolloCamtic
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.