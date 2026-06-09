Su apertura está más cerca: IKEA inicia su reclutamiento de personal en Costa Rica

La corporación sueca de diseño y fabricación de muebles IKEA ha entrado en una fase operativa clave para su desembarco en el mercado costarricense. Sarton Group, la empresa que opera la franquicia de la marca en la región, anunció este martes el inicio formal de los procesos de reclutamiento de talento humano y delineó un modelo de introducción progresivo que priorizará los canales digitales sobre los puntos de venta tradicionales.

El proceso de reclutamiento busca estructurar los equipos en divisiones críticas como logística, ventas, atención al cliente, tecnologías de la información (IT), diseño de interiores y recursos humanos. Según informó el operador, la recepción de perfiles y la publicación de vacantes se gestionarán centralizadamente a través de la plataforma web oficial de la marca en el país.

Tony Tavira, director minorista (Retail Manager) de Sarton Group, explicó que esta etapa arrancará un proyecto con proyecciones de largo plazo en el istmo:

“Costa Rica representa un mercado muy relevante dentro de nuestro desarrollo en la región. Estamos construyendo una estructura que busca asegurar una presencia accesible y duradera”, dijo el ejecutivo.

A diferencia de los esquemas de expansión tradicionales del retail de gran formato, la llegada de IKEA a Costa Rica se ejecutará bajo un modelo omnicanal escalonado. El primer punto de contacto comercial con el consumidor local no será un establecimiento físico, sino su plataforma de comercio electrónico.

Este enfoque digital busca testear la respuesta de la demanda interna y aceitar los engranajes logísticos de la empresa, antes de comprometer grandes inversiones en infraestructura.

El canal digital de la firma se prepara para ofrecer cobertura de distribución en todo el territorio nacional, combinando la venta remota con servicios de entrega a domicilio y soporte técnico postventa.

Por su parte, Dennis Balslev, director de concepto minorista (Retail Concept Manager) de Inter IKEA Group, destacó que la incorporación de los mercados de Costa Rica y Panamá forma parte de la estrategia global de expansión de la empresa en el continente americano.

“Estamos aplicando un modelo centrado en la conveniencia y la innovación, permitiendo que los clientes exploren y adquieran una selección de nuestro surtido en línea antes de que abran nuestros espacios físicos”, detalló Balslev, confirmando que la apertura de tiendas físicas sigue estando en los planes de la corporación, aunque supeditada al desarrollo de esta primera fase digital.

La firma sueca, conocida globalmente por su modelo de muebles listos para armar y precios competitivos, competirá en un sector de equipamiento para el hogar que en Costa Rica se encuentra altamente atomizado entre cadenas regionales, grandes almacenes por departamentos y mueblerías locales.

Sarton Group adelantó que en los próximos meses se revelarán nuevos hitos del cronograma de operaciones y las fechas definitivas para el encendido de su plataforma transaccional.

IKEA anunció en agosto de 2025 su llegada al mercado costarricense.

IKEA anunció que abrirá una tienda en Costa Rica. (Shutterstock/Shutterstock)

LEA MÁS: ¿Por qué IKEA eligió a Costa Rica para abrir operaciones? Esto dice la marca