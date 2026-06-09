Negocios

Su apertura está más cerca: IKEA inicia su reclutamiento de personal en Costa Rica

El proceso de reclutamiento busca estructurar los equipos en divisiones críticas como logística, ventas, atención al cliente, tecnologías de la información (IT), diseño de interiores y recursos humanos

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Por Brandon Flores

La corporación sueca de diseño y fabricación de muebles IKEA ha entrado en una fase operativa clave para su desembarco en el mercado costarricense. Sarton Group, la empresa que opera la franquicia de la marca en la región, anunció este martes el inicio formal de los procesos de reclutamiento de talento humano y delineó un modelo de introducción progresivo que priorizará los canales digitales sobre los puntos de venta tradicionales.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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