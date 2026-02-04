Negocios

Super Bowl: la máquina publicitaria que vale $8 millones por medio minuto

En la última década, el Super Bowl consolidó su estatus como el evento publicitario más caro y rentable del mundo. Analizamos el salto de precios de los ‘spots’, el crecimiento de la audiencia agregada gracias al ‘streaming’

EscucharEscuchar
Por Randall Corella Vargas

En una década marcada por la fragmentación de audiencias y la irrupción del streaming, el Super Bowl no solo ha sobrevivido: se ha convertido en la máquina publicitaria más cara y codiciada de la televisión global.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Randall Corella Vargas

Randall Corella Vargas

Periodista y publicista alajuelense. Cuenta con más de 25 años de experiencia en periodismo escrito y digital en medios de comunicación nacionales e internacionales. Es, además, diseñador gráfico y coautor del libro Crónica del Centenario sobre la historia del fútbol en Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.