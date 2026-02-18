Teletica anuncia al nuevo director de Telenoticias

Luego de que este 17 de febrero Ignacio Santos anunciara su salida como director de Telenoticias de Canal 7, Televisora de Costa Rica anunció a la persona que lo sustituirá en el cargo.
