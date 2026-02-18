Negocios

Teletica anuncia al nuevo director de Telenoticias

Por Sergio Morales Chavarría

Luego de que este 17 de febrero Ignacio Santos anunciara su salida como director de Telenoticias de Canal 7, Televisora de Costa Rica anunció a la persona que lo sustituirá en el cargo.








Sergio Morales Chavarría

Tiene más de 20 años de laborar como periodista de El Financiero. Ha estado a cargo de temas de negocios, finanzas y macroeconomía. En los últimos años se ha desempeñado como editor de temas de política monetaria, indicadores económicos y la actividad comercial. Ha ganado premios de periodismo económico y estudiado el mercado de valores local.

