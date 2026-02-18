Teletica anuncia al nuevo director de Telenoticias

Luego de que este 17 de febrero Ignacio Santos anunciara su salida como director de Telenoticias de Canal 7, Televisora de Costa Rica anunció a la persona que lo sustituirá en el cargo.

Televisora de Costa Rica designó al periodista Rodolfo González Mora como el nuevo director de Telenoticias. La noticia fue dada a conocer en la plataforma Teletica.com.

González tiene una trayectoria de varios años en la televisora y desde el 2008 está a cargo del espacio de reportajes 7 Días. Antes había sido periodista de Telenoticias.

El ahora director de Telenoticias también asumió el liderazgo de Teletica.com desde el 2019.