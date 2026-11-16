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Temporada alta de turismo en Costa Rica enfrenta una prueba en el aire: menos asientos y vuelos más caros

Las principales terminales aéreas costarricenses muestran tendencias opuestas según reportes recientes: mientras Liberia mantiene un crecimiento en viajeros, el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría enfrenta una reducción de asientos y un mayor encarecimiento de los boletos.

Por Brandon Flores

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Costa Rica entra en la temporada alta turística 2026-2027 con una menor oferta de asientos programados desde Estados Unidos, su principal mercado emisor de visitantes. Las proyecciones para el periodo de agosto de 2026 a marzo de 2027 apuntan a una reducción del 14% frente al mismo lapso anterior, con un recorte del 20% hacia el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y del 3% hacia el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, en Liberia, según un análisis de dos consultoras internacionales.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.