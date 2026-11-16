Temporada alta de turismo en Costa Rica enfrenta una prueba en el aire: menos asientos y vuelos más caros

Costa Rica entra en la temporada alta turística 2026-2027 con una menor oferta de asientos programados desde Estados Unidos, su principal mercado emisor de visitantes. Las proyecciones para el periodo de agosto de 2026 a marzo de 2027 apuntan a una reducción del 14% frente al mismo lapso anterior, con un recorte del 20% hacia el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y del 3% hacia el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, en Liberia, según un análisis de dos consultoras internacionales.

Para hoteles, agencias de viajes, transportistas y operadores turísticos, el pulso de este periodo crucial no se mide únicamente por la llegada de nuevas aerolíneas o los anuncios de más frecuencias. La clave reside en las condiciones bajo las cuales los visitantes pueden acceder al país: cuántos asientos están disponibles, para cuáles fechas, a qué tarifa y por cuál aeropuerto ingresan sus potenciales clientes.

Una menor programación no implica necesariamente una caída proporcional de turistas, pero plantea un desafío adicional para un sector que enfrenta boletos más caros y márgenes estrechos.

La industria recibe este periodo crucial —que abarca de noviembre a abril— con señales económicas dispares. Por un lado, la población ocupada en actividades asociadas al turismo bajó de unas 188.000 personas en el segundo trimestre de 2024 a casi 167.000 en el mismo periodo de 2026, según los registros de la Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Por otra parte, el ingreso de divisas turísticas aumentó un 2% entre 2024 y 2025, hasta alcanzar el monto récord de $5.543,7 millones, de acuerdo con cifras del Banco Central de Costa Rica (BCCR) recopiladas por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

Aunque estas dos mediciones cubren ventanas temporales distintas, ponen de manifiesto una realidad estructural del sector: el crecimiento en divisas no viene acompañado automáticamente de un crecimiento proporcional en la generación de puestos de trabajo.

A este desajuste se suma la prolongada presión cambiaria que el país arrastra prácticamente desde 2022 —cuando el tipo de cambio rozó los ¢700 por dólar— y que se ha acentuado durante este año, llegando incluso a cotizarse por debajo de los ¢450 en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex).

Este comportamiento del colón golpea directamente la estructura financiera de las empresas turísticas, las cuales perciben la mayor parte de sus ingresos en dólares pero deben honrar sus planillas, cargas sociales, impuestos locales, servicios públicos y proveedores nacionales en moneda local. La apreciación cambiaria encarece el destino frente a otros competidores regionales y reduce el margen de maniobra de los empresarios para absorber aumentos en sus costos operativos.

En este entorno de márgenes estrechos, el recorte previsto para los próximos meses se suma a las señales de debilitamiento de la oferta aérea observadas durante 2026. Dos análisis recientes muestran que el balance acumulado positivo de los primeros meses del año esconde un deterioro posterior, que golpea con particular fuerza al Juan Santamaría.

Liberia presenta una trayectoria más resiliente, aunque tampoco queda al margen de la reducción proyectada de asientos desde Estados Unidos. Ambas terminales comparten, además, otro factor que inquieta a los operadores: el encarecimiento de los boletos desde ese mercado.

El tipo de cambio es un factor al que sector turismo pide prestar atención por sus efectos en la industira. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El crecimiento se frenó en abril

Un reciente informe elaborado por el Centro de Estudios del Turismo (CET), basado en las estadísticas de programación aérea suministradas por el ICT, examinó al detalle la capacidad de vuelos y sillas proyectadas hacia Costa Rica. Entre enero y julio de 2026 se contabilizaron 3.352.513 asientos programados hacia territorio nacional, una cifra que representa apenas un 0,7% más en comparación con el mismo lapso de 2025.

No obstante, ese resultado agregado oculta un cambio abrupto de dirección a mitad de camino. Durante el primer trimestre del año, la capacidad aérea mostró un dinamismo robusto, con incrementos interanuales que oscilaron entre el 6,7% y el 8,2%. Sin embargo, a partir de abril la curva se invirtió y la oferta disponible cayó por debajo de los niveles del año anterior en todos los meses examinados. Para julio, la contracción nacional en el número de asientos alcanzó el 8,6%.

Al desagregar los datos por terminal aérea, queda claro que la caída se concentra exclusivamente en el Valle Central. El Juan Santamaría acumuló 2.511.429 asientos entre enero y julio, lo que supone un retroceso interanual del 2,4%. En esa terminal, la oferta pasó de expandirse un 6,3% en marzo a desplomarse un 12,3% en julio. Liberia, por el contrario, reunió 841.084 plazas en el mismo periodo, anotándose un crecimiento acumulado del 11,6% y manteniendo variaciones positivas durante los siete meses consecutivos.

“Vemos un cambio estructural en el turismo que se manifiesta en el estancamiento de las llegadas y en una creciente participación de Liberia frente a San José, lo que implica un perfil más enfocado en lujo, sol y playa que recorre menos destinos internos y reduce la estadía promedio”, explicó Víctor Umaña, director ejecutivo del CET.

El especialista añadió que los altos costos del país —reforzados por la apreciación del colón—, junto con rezagos en infraestructura y seguridad, restan accesibilidad y comprimen los márgenes del sector, provocando una menor demanda ante la cual las aerolíneas responden recortando frecuencias y asientos.

Octubre profundiza la brecha entre terminales

Para tomarle el pulso al arranque de la transición hacia la temporada alta, el CET también comparó los itinerarios regulares de las aerolíneas correspondientes a la tercera semana de octubre de 2025 frente a la misma semana de 2026. Su estimación identifica una reducción de 450 a 390 frecuencias semanales programadas hacia todo el país, lo que equivale a una contracción del 13,3% en la conectividad semanal.

Nuevamente, la terminal ubicada en Alajuela absorbió la totalidad del golpe al pasar de 407 a 337 frecuencias semanales; es decir, perdió 70 vuelos por semana, para una disminución del 17,2%. Mientras tanto, Liberia avanzó en sentido opuesto al incrementar su programación de 43 a 53 vuelos semanales, experimentando un crecimiento del 23,3% en ese corte. Pese al buen desempeño de Guanacaste, las diez frecuencias adicionales ganadas por el aeropuerto liberiano resultan insuficientes para compensar las setenta operaciones retiradas del Juan Santamaría.

Los autores del análisis advierten que este corte semanal no representa la totalidad del mes de octubre ni abarca la programación completa de toda la temporada alta, ya que deja por fuera vuelos chárter puntuales y rutas estacionales que inician operaciones después de la semana seleccionada. El informe señala, a modo de ejemplo, que algunas ampliaciones de frecuencias anunciadas por aerolíneas europeas como British Airways y Lufthansa entraron en vigor en la última semana de octubre.

Aun con esa salvedad metodológica, el balance del décimo mes del año sí resiente cancelaciones de rutas previamente anunciadas que no llegaron a despegar. Tal es el caso de la conexión directa entre San José y Las Vegas, comunicada en enero por la aerolínea estadounidense Southwest para iniciar en octubre, pero cuya operación fue suspendida antes de debutar debido a la baja venta anticipada de boletos, según confirmó el ICT.

Estados Unidos muestra menos impulso

Las señales de cautela cobran mayor relevancia al observar el desempeño de Estados Unidos, el principal mercado emisor de turistas hacia Costa Rica. Un segundo estudio —elaborado con registros de las consultoras internacionales Altura y Cirium y compartido por el exministro de Turismo, William Rodríguez— permite evaluar el comportamiento de pasajeros transportados, tarifas base y capacidad de aeronaves desde agosto del año pasado hasta marzo próximo, revelando indicadores que preocupan al gremio.

De acuerdo con este material, el flujo general de pasajeros hacia Costa Rica creció un 4% entre enero y julio de 2026. Al observar por terminal, Liberia registró un aumento del 9% en ese lapso, mientras el Juan Santamaría apenas avanzó un 1%. Sin embargo, al aislar exclusivamente el bimestre de junio y julio, el resultado nacional pasó a terreno negativo con una caída del 2%, arrastrada por un retroceso del 9% en San José frente al sostenido 9% positivo que conservó Guanacaste.

“Estas señales requieren decisiones oportunas y coordinación entre el sector público y las empresas. Necesitamos fortalecer la conectividad aérea, desarrollar oportunidades en zonas de nuestro país con potencial turístico y afinar el mercadeo para captar segmentos con mayor afinidad por nuestra oferta. En las empresas, aprovechar los datos y la tecnología será esencial para ganar participación de mercado y convertir interés en reservas”, escribió el exministro en su perfil en la red social LinkedIn.

Para este artículo se intentó entrevistar a Rodríguez; sin embargo, prefirió no ampliar su criterio.

Esta pérdida de tracción en la llegada de viajeros coincide con el deterioro que el CET observó en la disponibilidad de asientos desde territorio estadounidense, los cuales pasaron de crecer un 12,4% en marzo a contraerse un 8,6% en julio. Hacia adelante, las proyecciones de capacidad programada entre agosto de 2026 y marzo de 2027 apuntan a una reducción del 14% en las sillas ofrecidas desde Estados Unidos hacia Costa Rica, golpeando con fuerza a San José con un recorte del 20% y de forma mucho más moderada a Liberia con un 3%.

Ante estas proyecciones compartidas con representantes del sector turístico, el presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), Martí Jiménez, llamó a interpretar las estadísticas con rigor técnico. El dirigente empresarial subrayó que una menor programación de sillas no se traduce automáticamente en una caída proporcional de visitantes si las aerolíneas logran elevar sus factores de ocupación: “Eso es asientos, pero no necesariamente pasajeros”.

Jiménez también advirtió que el ajuste en Costa Rica supera el promedio de Latinoamérica (-4%) y Centroamérica (-9%), lo que evidencia una pérdida de competitividad relativa. “Si los costos fueran iguales para todos, bajarían por igual todos los destinos, pero el problema sigue manifestándose en el Juan Santamaría, que no ha crecido en pasajeros en siete años, mientras Liberia sí lo hace donde hay más turismo de lujo; además, hay un récord de salidas de costarricenses llenando parte de esos asientos, lo que confirma que los extranjeros que vienen para acá no están creciendo”, señaló.

La cantidad de asientos programados para vuelos a Liberia tendrá una menor afectación que los previstos para el Juan Santamaría. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Canadá y Europa ofrecen un contrapeso

El reacomodo de las líneas aéreas está reconfigurando el mapa de origen de los visitantes que llegan al país. Mientras los mercados latinoamericanos —con caídas pronunciadas en rutas procedentes de Guatemala (-18,6%) y Colombia (-15%)— restaron cerca de 112.400 asientos en los primeros siete meses del año, Norteamérica y Europa inyectaron de manera conjunta alrededor de 136.500 sillas adicionales al mercado costarricense.

Dentro de ese balance positivo sobresale el empuje de Canadá, que incrementó su capacidad hacia el país en un 19,6%. Esta expansión canadiense se concentró mayoritariamente en Liberia, donde creció un 28,9%, frente a un avance más discreto del 3,7% hacia San José. Europa, por su parte, expandió su oferta en un 17%, aterrizando casi por completo en el Juan Santamaría, donde los asientos procedentes del viejo continente repuntaron un 19,5%.

El comportamiento del mercado estadounidense también muestra una marcada asimetría geográfica: en el acumulado de enero a julio aumentó un 8,6% hacia Liberia y apenas un 0,4% hacia San José. Estas diferencias estructurales ayudan a explicar por qué ambas terminales aéreas atraviesan momentos tan distintos en el inicio de la temporada.

Desde la promoción privada, Gilberto Arguedas y Christian D’oñas, voceros de Proimagen Costa Rica, confirmaron que las empresas ya registran un mayor flujo de clientes procedentes de Canadá, México y Europa frente a la pausa estadounidense, aunque advirtieron que la consolidación de las compras de último minuto (last minute) impide dar por descontado el resultado del pico enero-marzo. No obstante, alertaron sobre el encarecimiento operativo del Juan Santamaría como un freno para atraer frecuencias y señalaron el desvío de viajeros hacia destinos emergentes como Japón y el Sudeste Asiático.

Viajar también cuesta más

A la menor disponibilidad de asientos en corredores clave se suma un segundo factor de presión para la demanda: el encarecimiento de los boletos aéreos. La presentación que cita los registros de Altura y Cirium documenta un incremento promedio del 22% en la tarifa base desde Estados Unidos hacia Costa Rica durante el periodo de enero a julio de 2026. Desagregado por destino, el aumento fue del 23% para volar a San José y del 19% para aterrizar en Liberia.

Al focalizar el análisis en los meses de junio y julio, la escalada de precios resulta todavía más pronunciada. Las variaciones interanuales en la tarifa base alcanzaron un 36% a nivel nacional, disparándose hasta un 45% en los vuelos dirigidos al Juan Santamaría y situándose en un 24% para el aeropuerto de Liberia. Cabe precisar que estas cifras corresponden a valores base antes de impuestos y tasas aeroportuarias, por lo que no reflejan necesariamente el precio final pagado por todos los consumidores, pero sí marcan la tendencia comercial de las aerolíneas.

El informe del CET plantea que detrás de este ajuste convergen múltiples variables operativas de la industria aeronáutica global que trascienden la coyuntura local. Entre ellas destacan la volatilidad en el precio del combustible de aviación, el peso de los impuestos y cargas aeroportuarias, las restricciones globales en la entrega de nuevas aeronaves y los procesos de reestructuración financiera de varias compañías.

Aunque el centro de estudios interpreta los recortes de capacidad como una posible señal de debilitamiento en la demanda, también subraya la necesidad de distinguir entre correlación y causalidad. No toda cancelación de ruta obedece a un menor interés por visitar Costa Rica; una quiebra empresarial o un problema técnico de flota puede retirar oferta del mercado independientemente del atractivo turístico del destino.

Se espera que en el 2026 ingresen a Costa Rica unos 2,8 millones de turistas por la vía aérea. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Las aerolíneas detrás de los recortes

Al desagregar las 60 frecuencias semanales menos detectadas en la comparación de octubre, cuatro aerolíneas explican prácticamente la totalidad del ajuste neto nacional: Volaris lidera la reducción con 23 vuelos menos por semana, seguida por Avianca con 17, Spirit con 12 y JetBlue con siete. En conjunto, estas cuatro compañías suman 59 frecuencias retiradas, dentro de un saldo nacional que también incorpora aumentos y recortes menores de otros operadores.

Sin embargo, el análisis detallado demuestra que cada recorte responde a realidades corporativas muy diferentes que conviene separar. El caso de Spirit representa un cierre definitivo de operaciones tras declararse en bancarrota y cesar vuelos el pasado 2 de mayo, eliminando sus enlaces desde Orlando y Fort Lauderdale hacia San José dentro de una crisis financiera que afectó toda su red internacional.

Volaris, en cambio, responde a un reacomodo operativo y técnico. La aerolínea suspendió desde abril conexiones entre Costa Rica, Centroamérica y Miami con el objetivo de concentrar sus aeronaves en rutas de mayor rentabilidad mientras atiende los prolongados procesos de revisión de motores Pratt & Whitney que afectan a decenas de operadores en el mundo. Para efectos del análisis exclusivamente estadounidense, la conexión pertinente es Miami, ya que los enlaces centroamericanos pertenecen a otro segmento de mercado.

Por su parte, JetBlue suspendió su ruta entre Orlando y San José a partir del 8 de julio, una decisión que el CET vincula con una estrategia corporativa para priorizar corredores con menor presión competitiva, sin que ello signifique el abandono de sus demás operaciones en territorio costarricense. A esto se sumó Frontier, que interrumpió temporalmente sus vuelos hacia la capital únicamente entre agosto y octubre, y American Airlines, que retiró su conexión estacional desde Chicago sin alterar el grueso de su operación regular hacia el país.

“Si bien la reducción de capacidad es significativa, debe analizarse considerando el desempeño comercial de las rutas, las estrategias de cada aerolínea y sus decisiones de asignación de capacidad. Por lo tanto, estos ajustes no necesariamente reflejan un deterioro general del mercado costarricense, sino a evaluaciones específicas de rentabilidad y oportunidades dentro de las redes de las aerolíneas”, destacó el ICT ante una consulta de EF.

Una discusión sobre competitividad

Más allá de la coyuntura estrictamente aeronáutica, el documento del CET abre una discusión de fondo sobre la competitividad integral de Costa Rica como destino turístico. El estudio señala que factores como los elevados precios internos, la apreciación sostenida del colón, los rezagos en infraestructura vial y los problemas de inseguridad ciudadana podrían estar impulsando una transformación silenciosa en el perfil del turismo que recibe el país.

El centro de estudios vincula estos elementos con la creciente concentración del dinamismo turístico en Guanacaste y con una tendencia hacia estadías cada vez más cortas, aunque aclara con rigor metodológico que los datos muestran una coincidencia temporal y no una demostración causal directa. Las cifras recopiladas respaldan la inquietud: la estadía promedio de los turistas extranjeros pasó de 12,6 noches en 2019 a 10,3 noches en 2025.

En paralelo, el gasto medio por turista aumentó de $1.601,8 en 2024 a $1.848 en 2025. No obstante, el CET advierte que una porción relevante de ese incremento medido en dólares podría reflejar simplemente el efecto del tipo de cambio —al encarecerse los servicios locales expresados en divisa estadounidense— y no necesariamente un mayor consumo real de bienes y experiencias por parte del visitante.

Desde las cámaras regionales, Tadeo Morales, representante de la Cámara de Turismo y Comercio de Arenal, comparte la visión de Jiménez y matiza y señala que una menor programación de sillas no implica automáticamente una caída de visitantes, pues el país aún conserva capacidad para crecer en ocupación. No obstante, reconoce que la apreciación del colón ha golpeado con fuerza las finanzas del sector, obligando a las empresas a elevar tarifas en medio de contratos comerciales que suelen negociarse con uno o dos años de antelación, lo que deja poco margen para absorber el ajuste cambiario.

Morales sostiene que Costa Rica no compite por volumen ni por precio bajo frente a destinos masivos como Cancún o República Dominicana, sino por diferenciación en sostenibilidad, naturaleza y calidad de servicio.

Para dimensionar el posible impacto económico de este reacomodo aéreo, el CET realizó un ejercicio de proyección sobre la brecha detectada en octubre. El centro estima que las 60 frecuencias semanales menos equivalen a una pérdida de aproximadamente 10.700 asientos por semana. Si esa diferencia se mantuviera sin variaciones entre octubre y diciembre, el país enfrentaría un escenario hipotético de entre 35.000 y 70.000 turistas menos, lo que representaría dejar de percibir entre $65 millones y $129 millones en divisas durante el cierre del año. El 25% de la población costarricense vive del turismo.

Para contrarrestar la menor oferta de sillas desde Estados Unidos, el ICT adelantó que reforzará hasta 2027 sus campañas de comercialización y relaciones públicas en mercados prioritarios definidos junto con los operadores aeroportuarios. Según la entidad, el esfuerzo se enfocará en alianzas con agencias, plataformas de reserva y aerolíneas estadounidenses para elevar el factor de ocupación de las rutas vigentes y atraer a un perfil de visitante que prolongue su estadía, incremente su gasto y recorra múltiples destinos en el territorio nacional.