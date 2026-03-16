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¿Tiene una propiedad en Cartago? La CCSS se la podría alquilar si cumple con estos requisitos

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Por Redacción EF

La Dirección del Área de Salud de Cartago informó que se encuentra en la búsqueda activa de inmuebles para arrendar, con el objetivo de ubicar las sedes de varios Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) y servicios especializados en la zona.








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Redacción EF

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