¿Tiene una propiedad en Cartago? La CCSS se la podría alquilar si cumple con estos requisitos

La Dirección del Área de Salud de Cartago informó que se encuentra en la búsqueda activa de inmuebles para arrendar, con el objetivo de ubicar las sedes de varios Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) y servicios especializados en la zona.

Esta es una oportunidad para propietarios de terrenos o edificaciones en la provincia que cumplan con una serie de especificaciones técnicas y legales rigurosas.

Ubicaciones y servicios requeridos

La institución busca propiedades que puedan dar cabida a los EBAIS de las siguientes localidades:

El Carmen, Caballo Blanco y Ochomogo.

Occidental, Lima y Oriental.

Agua Caliente y Asís.

Además de los centros de atención primaria, el inmueble deberá tener capacidad para albergar servicios de Farmacia, Laboratorio Clínico, Odontología, Sede Administrativa y Proveeduría (bodegas).

La Dirección del Área de Salud de Cartago informó que se encuentra en la búsqueda activa de inmuebles para arrendar, con el objetivo de ubicar las sedes de varios Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) y servicios especializados en la zona. (Rafael Pacheco)

Especificaciones técnicas del inmueble

Para que una propiedad sea considerada, debe cumplir estrictamente con los siguientes parámetros:

Accesibilidad: Cumplimiento total de la Ley 7600 (Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad). Infraestructura: Puede ser de una sola planta o de dos plantas, siempre y cuando cuente con ascensor. Dimensiones: Para EBAIS: Un área mínima de construcción de 250 metros cuadrados. Para Servicios: Entre 500 y 700 metros cuadrados (edificio entre paredes). Obras complementarias: La propiedad debe contar con aceras, parqueos, accesos adecuados y una zona de tratamiento de aguas negras (en caso de no contar con colector local).

¿Cómo presentar su propuesta?

Los interesados deben realizar el trámite de manera digital. Es requisito indispensable estar inscrito como proveedor en el sistema SICOP o tener la anuencia a realizar dicho registro.

La documentación solicitada incluye:

Plano de catastro.

Plano de distribución de planta con medidas a escala.

Uso de suelo conforme para EBAIS o servicios de apoyo.

Fotografías del sitio.

Documento formal de propuesta de la propiedad.

Para solicitar las especificaciones mínimas detalladas o realizar consultas, la CCSS ha habilitado los correos electrónicos kastorgav@ccss.sa.cr y mumana@ccss.sa.cr, así como el número telefónico 2592-2062.