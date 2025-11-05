Negocios

Tigo anuncia exclusividad del Mundial 2026, pero Teletica responde: ¿Quién transmitirá los partidos en Costa Rica?

Tigo anunció la adquisición exclusiva de los derechos para el Mundial 2026, pero Teletica respondió afirmando que también es “el canal oficial de televisión abierta”.

Por Randall Corella Vargas

La cadena Tigo anunció este 4 de noviembre la adquisición de los derechos exclusivos de transmisión de los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.








TigoTeleticaCopa Mundial 2026Costa RicaFIFA
Randall Corella Vargas

Randall Corella Vargas

Periodista y publicista alajuelense. Cuenta con más de 25 años de experiencia en periodismo escrito y digital en medios de comunicación nacionales e internacionales. Es, además, diseñador gráfico y coautor del libro Crónica del Centenario sobre la historia del fútbol en Costa Rica.

