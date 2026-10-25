Negocios

Toys “R” Us y Babies “R” Us están por llegar a Costa Rica: así sería su apuesta para en el mercado nacional

Cotton Candy International propone reunir ambas marcas en tiendas de unos 500 metros cuadrados. Conversamos con el CEO de la empresa propietaria para detallar los planes en suelo costarricense

Por Brandon Flores

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Toys “R” Us y Babies “R” Us quieren llegar a Costa Rica con una propuesta que combine juguetes, productos para bebés y espacios para probar y descubrir artículos antes de comprarlos. Para concretarla, Cotton Candy International (CCI), empresa panameña que tiene la franquicia maestra regional de ambas marcas, busca un socio con experiencia comercial o una ubicación donde pueda operar directamente.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.