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Travel + Leisure reconoce a dos hoteles costarricenses entre las mejores 100 nuevas propiedades en el mundo; conozca cuáles son y su ubicación

La revista estadounidense coloca a dos hoteles nacionales en el radar de los viajeros que buscan nuevas experiencias

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Por Brandon Flores

Costa Rica vuelve a colarse en el mapa de la hotelería de alto nivel, y esta vez por partida doble.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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