Travel + Leisure reconoce a dos hoteles costarricenses entre las mejores 100 nuevas propiedades en el mundo; conozca cuáles son y su ubicación

Costa Rica vuelve a colarse en el mapa de la hotelería de alto nivel, y esta vez por partida doble.

La influyente revista estadounidense especializada Travel + Leisure incluyó a Origins Astral Lodge, en Bijagua de Upala, y al Hotel Fermata, en Santa Teresa de Cóbano, dentro de su “It List 2026”, el listado anual que reúne los 100 mejores nuevos hoteles del mundo.

Según la propia revista, este año sus editores y reporteros evaluaron cerca de 250 hoteles en 40 países, todos abiertos o sometidos a renovaciones significativas entre febrero de 2025 y febrero de 2026, para finalmente escoger solo 100 que, en sus palabras, “impresionaron más” por diseño, concepto, servicio y sentido de lugar.

En ese grupo reducido figuran ahora dos proyectos costarricenses que, aunque muy distintos entre sí, comparten algo en común: apuestan por una nueva generación de lujo, más íntima, consciente y profundamente conectada con el territorio. Origins Astral lo hace desde la Zona Norte y Fermata desde la arena blanca y las olas de Santa Teresa, una de las playas más destacadas del país.

Origins Astral: buscando la desconexión en la Zona Norte

En Bijagua de Upala, entre los parques nacionales Tenorio y Miravalles, Origins Astral Lodge logró en su primer año colocarse en la conversación de la hotelería global. Su inclusión en la It List responde a dos pilares que Travel + Leisure destacó: el diseño arquitectónico (inspirado en la tribu ancestral maleku) y un modelo de desarrollo regenerativo que va más allá de la sostenibilidad tradicional.

El complejo, diseñado por la firma Gensler como un “pueblo privado”, se extiende sobre 133 acres de naturaleza virgen, con vistas de 360° que abarcan desde Río Celeste hasta las cercanías del Lago de Nicaragua. Sus siete exclusivas “Star Gate Villas”, bautizadas con nombres planetarios y construidas con materiales sostenibles, buscan equilibrar la intimidad de una casa con el servicio de un resort de clase mundial.

Cada villa cuenta con piscina privada y está orientada a maximizar la contemplación del cielo nocturno, buscando conectar con la naturaleza.

“Es un verdadero honor para nosotros ser incluidos en la prestigiosa lista de los 100 mejores nuevos hoteles del mundo de la revista Travel + Leisure. Este reconocimiento es el resultado de siete años de trabajo constante con nuestro otro hotel, Origins Floral, una labor que hoy consolidamos con la apertura de Origins Astral”, afirmó Claudia Silva, gerente general de Origins Luxury Lodges.

Hotel Fermata: refugio boutique en la costa de Santa Teresa

Sobre la costa pacífica, en Santa Teresa de Cóbano, el Hotel Fermata obtuvo su lugar en la It List como una de las nuevas joyas boutique de playa. Travel + Leisure subraya el equilibrio que logra entre privacidad y vida social, un desafío particularmente complejo en destinos donde conviven surfistas, familias, nómadas digitales y viajeros de alto poder adquisitivo.

Fermata ofrece una mezcla de habitaciones, suites, casitas frente al mar y una villa de dos habitaciones, lo que le permite adaptarse tanto a parejas como a familias extensas que viajan juntas.

La revista fue contundente al describirlo como “el mejor refugio para familias en el destino”, gracias a un diseño que permite la convivencia cercana sin sacrificar la sensación de retiro: las unidades privadas se articulan en torno a áreas comunes cálidas, con espacios para comer, descansar y jugar a pocos pasos de la playa.

En ese escenario, la apuesta de Fermata por una hospitalidad de escala humana, concentrada en detalles y con énfasis en la experiencia familiar, le ha valido la atención de los editores de Travel + Leisure, siempre atentos a propuestas que no se queden solo en la estética, sino que aporten una lectura particular del destino.

¿Qué es la lista y por qué es importante?

La It List se publica una vez al año y reúne los 100 mejores hoteles nuevos o completamente renovados que abrieron en los 12 meses previos. Para la edición 2026, la revista señala que sus equipos consideraron “casi 250 propiedades en 40 países”, y que cada una fue visitada por reporteros y editores que se hospedan de forma anónima, toman notas de la experiencia completa y luego someten sus observaciones a un proceso editorial interno.

El resultado no es un ranking “pagado”, ni una compilación de notas de prensa, sino un producto propio de la revista. Los hoteles se organizan en categorías como “Splurge-Worthy Stays” (estancias para darse el gran gusto), resorts, lujo accesible o mejores hoteles de ciudad.

Otra lista paralela, dedicada a los alojamientos más lujosos del conjunto, destaca aquellos donde la noche supera los $1.200, reforzando la idea de que la It List no solo identifica calidad, sino también el segmento más alto del mercado mundial.

La presencia de Origins Astral y Fermata en la It List 2026 no es un hecho aislado, sino la manifestación de tendencias de fondo. Travel + Leisure destacó que este año otorgó especial atención a proyectos que encarnan el turismo regenerativo y la hotelería de autor, dos conceptos en los que Costa Rica viene construyendo reputación desde hace varios años.

El turismo regenerativo —ir más allá de la sostenibilidad para restaurar ecosistemas y comunidades— se ha convertido en una bandera del país. Iniciativas impulsadas por el Instituto Costarricense de Turismo, como plataformas digitales que conectan visitantes con proyectos de conservación y reforestación, buscan vincular directamente el gasto turístico con el impacto positivo en territorio. Hoteles como Origins Astral, que integran prácticas regenerativas en su diseño y operación, se colocan a la vanguardia de esta narrativa.