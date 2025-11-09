Negocios

Tres mujeres escalan al ‘top 10’ de reputación en un ranking Merco, liderado de nuevo por Javier Quirós

Por Brandon Flores

Javier Quirós, presidente de Grupo Purdy, vuelve a encabezar la lista de las figuras empresariales más respetadas del país, consolidando su liderazgo por segundo año consecutivo. El físico y empresario Franklin Chang, de Ad Astra Rocket, y la gerenta Ileana Rojas, de Intel Costa Rica, mantienen firmemente el segundo y tercer lugar, respectivamente, sin variaciones respecto al año anterior.​








Brandon Flores

