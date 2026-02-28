Tres vehículos en remate del BCR para tener carro este 2026; vea los descuentos que tienen

El Banco de Costa Rica (BCR) actualizó su lista de automóviles en remate y tres vehículos destacan.

Adquirir un vehículo a través de un remate bancario se ha consolidado como una de las estrategias más inteligentes para quienes buscan eficiencia financiera. Sin embargo, participar en estos procesos requiere más que solo capital; exige rigurosidad y una evaluación detallada de las condiciones del bien.

Antes de ofertar por cualquiera de las unidades disponibles, es fundamental comprender que estos bienes suelen venderse en el estado en que se encuentran. Como periodista especializado en economía y consumo, mi recomendación es clara: la visita presencial no es opcional, es una necesidad técnica.

En el caso del Banco de Costa Rica (BCR), este reconocimiento es, de hecho, un requisito obligatorio. Al inspeccionar el vehículo, el interesado debe ir acompañado, preferiblemente, de un mecánico de confianza para evaluar posibles daños ocultos, verificar el estado de la carrocería y entender que, en la mayoría de los casos, los vehículos se entregan sin revisión técnica al día y bajo la modalidad de pago en efectivo.

A continuación, presentamos los detalles de tres unidades disponibles en las bodegas del BCR, que presentan descuentos significativos sobre su precio base.

CHERY TIGGO 2 PRO (2024)

CHERY TIGGO 2 PRO Placa BYQ144 (BCR/BCR)

Esta unidad destaca por ser un modelo reciente, ofreciendo una opción moderna para quienes buscan un vehículo tipo todoterreno con bajo kilometraje implícito por su año.

Placa: BYQ144

Año: 2024

Cilindraje: 1500 C.C.

Transmisión: Manual

Combustible: Gasolina

Tipo: Todoterreno 4x2

Capacidad: 4 puertas / 5 pasajeros

Equipamiento: Dirección hidráulica, radio, cierre central, vidrios y espejos eléctricos, aire acondicionado, asientos de cuero, 2 bolsas de aire, aros de lujo, volante multifuncional, cámara y sensores de retroceso, racks de techo.

Condición técnica: No es “full extras”. Se vende con placas al día, pero sin revisión técnica.

Ubicación: Bodegas del BCR, La Lima, Cartago. (Se debe coordinar cita previa).

Condiciones de venta: Venta exclusiva en efectivo. Es requisito obligatorio haber realizado la visita de reconocimiento previa a la oferta.

Detalles financieros:

Precio inicial: ¢8.500.000,00

Descuento aplicado: 25% (¢2.125.000,00)

Precio de venta final: ¢6.375.000,00

GEELY GX3 (2021)

GEELY GX3 Placa BVF231 (BCR/BCR)

Se presenta como la opción más accesible de la lista, aunque requiere una revisión mecánica exhaustiva debido a los daños reportados en su descripción técnica.

Placa: BVF231

Año: 2021

Cilindraje: 1500 C.C.

Transmisión: Automático

Combustible: Gasolina

Tipo: Todoterreno 4x2

Capacidad: 4 puertas / 5 pasajeros

Equipamiento: Radio, cierre central, vidrios y espejos eléctricos, aire acondicionado, racks de techo, cámara y sensores de retroceso, asientos de imitación cuero.

Condición técnica: No es “full extras”. El vehículo presenta varios daños visibles en la carrocería; se presume un impacto frontal que provocó el desplazamiento del radiador de su posición original. Se entrega con placas al día y sin revisión técnica.

Ubicación: Bodegas del BCR, La Lima, Cartago. (Se debe coordinar cita previa).

Condiciones de venta: Venta exclusiva en efectivo. Es requisito obligatorio la visita de reconocimiento previa.

Detalles financieros:

Precio inicial: ¢5.600.000,00

Descuento aplicado: 30% (¢1.680.000,00)

Precio de venta final: ¢3.920.000,00

CHERY TIGGO 8 PRO (2023)

CHERY TIGGO 8 PRO Placa BWY323 (BCR/BCR)

Es el vehículo de gama más alta de esta selección, ofreciendo mayor espacio y tecnología de asistencia en la conducción.

Placa: BWY323

Año: 2023

Cilindraje: 1500 C.C.

Transmisión: Automático

Combustible: Gasolina

Tipo: Todoterreno 4x2

Capacidad: 4 puertas / 5 pasajeros

Equipamiento: Radio, cierre central, vidrios, espejos y asientos eléctricos, aire acondicionado, asientos de cuero, 4 bolsas de aire, aros de lujo, techo corredizo, volante multifuncional, cámara 360 grados, sensores de retroceso.

Condición técnica: No es “full extras”. Se vende con placas al día y sin revisión técnica.

Ubicación: Bodegas del BCR, La Lima, Cartago. (Se debe coordinar cita previa).

Condiciones de venta: Venta exclusiva en efectivo. Es requisito obligatorio haber realizado la visita de reconocimiento previa.

Detalles financieros:

Precio inicial: ¢12.400.000,00

Descuento aplicado: 35% (¢4.340.000,00)

Precio de venta final: ¢8.060.000,00

Información de contacto y gestión

Para los interesados en participar en el proceso de oferta de compra, así como para solicitar el estudio de registro o el avalúo de cualquiera de estas unidades, el banco ha designado a un ejecutivo responsable:

Ejecutivo de venta: Rafael Brenes Barboza

Teléfono: 2547-7099

Correo electrónico: consultasbienesbcr@bancobcr.com