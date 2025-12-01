Negocios

Turismo de lujo pone sus ojos en Costa Rica: Forbes elige a esta provincia como uno de los 6 destinos mundiales para 2026

Por Mathew Chaves

El turismo de alto nivel está experimentando una transformación en sus prioridades, alejándose de los estándares tradicionales para enfocarse en vivencias más profundas. Según un nuevo pronóstico de expertos citado por la revista Forbes, “los viajes de lujo están pasando de la opulencia pura a experiencias significativas y auténticas”.








