Turismo de lujo pone sus ojos en Costa Rica: Forbes elige a esta provincia como uno de los 6 destinos mundiales para 2026

El turismo de alto nivel está experimentando una transformación en sus prioridades, alejándose de los estándares tradicionales para enfocarse en vivencias más profundas. Según un nuevo pronóstico de expertos citado por la revista Forbes, “los viajes de lujo están pasando de la opulencia pura a experiencias significativas y auténticas”.

Bajo esta nueva tendencia, el medio estadounidense publicó su selección de los lugares más populares para visitar el próximo año.

La lista, elaborada por los asesores de la red OvationNetwork, destaca sitios que cumplen con tres características esenciales: “combinan cultura, belleza y autenticidad”.

Dentro de esta exclusiva nómina de seis destinos mundiales, Costa Rica logró posicionar a una de sus regiones.

Se trata de la provincia de Guanacaste, la cual figura junto a locaciones históricas de Europa y Asia como una de las apuestas clave para el viajero internacional en 2026.

El vicepresidente de OvationNetwork, Zane Bohrer, explicó a la revista el cambio en la mentalidad del consumidor de este segmento. “El deseo de viajar con significado nunca ha sido tan fuerte”, afirmó el experto en el artículo.

El ejecutivo detalló qué es lo que buscan actualmente los clientes de alto perfil al planificar sus vacaciones. “De cara al 2026, nuestros asesores de viajes de lujo observan un interés notable en destinos que combinan descubrimiento y distinción”, señaló Bohrer.

Guanacaste fue seleccionada dentro de la lista de seis destinos de Forbes por su capacidad de ofrecer experiencias auténticas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La lista de élite: los otros 5 destinos

La selección de Forbes y OvationNetwork abarca una geografía diversa. Además de la representación costarricense, la lista incluye destinos que ofrecen “ricas experiencias culturales e históricas”.

Entre los lugares destacados se encuentra Nikko, en Japón, un sitio reconocido por su patrimonio y belleza escénica. La publicación resalta específicamente “el puente Shinkyo en Nikko” como uno de los íconos de este destino recomendado.

También figura Versalles, en Francia, un destino que permite a los visitantes sumergirse en la historia europea a pocos pasos de París. La lista se completa con El Nido en Filipinas, Maasai Mara en Kenia y Copenhague en Dinamarca, consolidando un grupo que mezcla naturaleza, historia y diseño.