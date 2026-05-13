Uber cambia una de las funciones más usadas en sus viajes en Costa Rica; así funciona la nueva herramienta

Esperar un Uber mientras el celular tiene poca batería, llueve o la calle está llena de personas podría requerir menos pasos a partir de ahora en Costa Rica.

La plataforma habilitó una nueva función que permitirá utilizar un pin personal fijo de cuatro dígitos para validar todos los viajes antes de subir al vehículo.

Hasta ahora, la aplicación generaba un código diferente para cada recorrido. Con el cambio, el usuario podrá mantener una misma clave personalizada dentro de su cuenta.

La actualización busca agilizar el inicio de los viajes y reducir momentos incómodos, como desbloquear el teléfono mientras el vehículo espera o buscar el código entre varias notificaciones.

Uber explicó que la herramienta también pretende facilitar situaciones cotidianas, como cuando la persona lleva bolsas, tiene las manos ocupadas o prefiere no distraerse revisando la pantalla en la calle.

La función permitirá validar viajes con un mismo pin fijo. (Inteligencia artificial/OpenAI)

“Con el código pin personal, buscamos que el inicio de cada viaje sea más ágil y que la seguridad se integre de forma natural a la rutina de las personas”, señaló la gerente de comunicaciones de seguridad de Uber, Manuela Bedoya, en el comunicado.

La empresa indicó que el nuevo sistema pretende convertir la validación del viaje en algo más rápido y natural entre pasajero y conductor.

Según Uber, ya no será necesario depender de un pin diferente en cada solicitud ni revisar el teléfono a último momento antes de abordar el automóvil.

La compañía añadió que la plataforma continuará asignando un código aleatorio permanente, aunque cada usuario podrá cambiarlo cuando lo desee.

Uber también bloqueará combinaciones consideradas demasiado fáciles de adivinar, incluyendo secuencias consecutivas o números repetidos.

Entre los ejemplos restringidos aparecen claves como 1234, 0000 o 3333, debido a que son códigos considerados predecibles dentro de herramientas de seguridad digital.

Uber activó en Costa Rica un pin personal para viajes. La función busca mejorar la seguridad y simplificar la validación con el conductor. (UBER/Cortesía)

“La gran diferencia es que ahora el usuario tiene el control”, indicó la empresa mediante un comunicado divulgado este martes.

Uber afirmó que esta actualización forma parte de las más de “40 herramientas de seguridad” disponibles actualmente dentro de la aplicación.

¿Cómo cambiar el PIN personal en Uber?

Ir a la sección “Cuenta”. Abrir el menú de “configuración” dentro de la app. Ingresar a la sección de “verificar tu viaje”. Seleccionar la opción “cambiar” para modificar el código personal. Elegir un nuevo pin que no utilice secuencias fáciles de predecir.

La empresa señaló que el objetivo es que la tecnología funcione de manera más discreta para que el usuario pueda concentrarse únicamente en llegar a su destino.