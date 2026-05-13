Negocios

Uber cambia una de las funciones más usadas en sus viajes en Costa Rica; así funciona la nueva herramienta

¿Se le descarga el celular antes del Uber? La app activó una nueva función en Costa Rica

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Por Mathew Chaves

Esperar un Uber mientras el celular tiene poca batería, llueve o la calle está llena de personas podría requerir menos pasos a partir de ahora en Costa Rica.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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