Uber Moto genera polémica: ¿qué dice Cosevi sobre este plan y por qué Uber insiste en que es viable?

Desde finales de mayo está disponible en Cartago el servicio de Uber Moto. Esta modalidad de viaje, que se aplica en otros 20 países, pretende ser una opción más ágil y hasta un 25% más barata que las solicitudes regulares en esta aplicación.

La compañía Uber eligió poner en marcha su plan piloto en los cantones de Cartago, La Unión, Alvarado, Oreamuno, El Guarco, Paraíso y Turrialba, tomando en cuenta que la mayoría de los habitantes de esa provincia solicitan viajes a la llamada última milla, es decir, trayectos que se pueden completar más rápido a paradas de bus o tren que llevan a las personas a su destino final.

La idea es que más adelante esta modalidad se vaya incorporando en el resto de las provincias.

LEA MÁS: Otra alternativa de movilidad: próximamente Uber Moto estará disponible en Cartago

Además, Uber asegura que esta nueva alternativa va a generar ingresos con pocas barreras para iniciar. Sin embargo, el proyecto no ha estado exento de polémica, pues mientras la empresa de movilidad lo ve ya como algo positivo, las autoridades nacionales de tránsito lo perciben como una solución “desafortunada”.

Uber lanzó su servicio de moto-taxi, el cual por los momentos está de prueba en Cartago centro, La Unión, Alvarado, Oreamuno, El Guarco, Paraíso y Turrialba. (Cortesía)

¿Por qué Cosevi no ve con buenos ojos esta alternativa?

Sindy Coto, directora ejecutiva del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), indicó que Uber Moto es una solución desafortunada al tema del transporte público. “Y digo desafortunada porque su aparición es un indicador de que nuestro sistema de transporte masivo de personas no está siendo ni suficiente, ni eficiente, sobre todo en la última milla”, recalcó la funcionaria ante la consulta de EF.

Otro punto que preocupa a la entidad es el riesgo al que se exponen las personas que utilicen la modalidad Uber Moto, principalmente porque muchos de los nuevos usuarios, tanto conductores como pasajeros, podrían ser inexpertos en el uso de las motocicletas.

Los números son fríos y muestran que precisamente los motociclistas son las que más sufren accidentes de tránsito que terminan en fallecimientos. Solo en el 2023 perdieron la vida más de 250 conductores de moto en carretera, la cifra más alta desde que se lleva el registro, según el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

La cifra representó casi la mitad del total de las muertes por accidentes de tránsito del año pasado. Al cierre del primer cuatrimestre del año la tendencia es similar, murieron 82 motociclistas, el 52,5% del total de los fallecidos en vías nacionales, esto quiere decir un deceso cada 37 horas aproximadamente, según el MOPT.

“(Uber Moto) es un servicio ineficiente, lo cual se expresa en que para mover una significativa cantidad de personas tendrían que tener muchas motos prestando el servicio y eso sería un aumento muy grave de la exposición al riesgo de accidentes. La moto por sí misma es un vehículo de altísima vulnerabilidad y si le agregamos velocidad aumenta el riesgo de accidentes con lesionados o fallecidos”, agregó Coto.

Desde hace varios años está disponible Uber Eats, donde la mayoría de repartidores utiliza motocicletas. Su uso se popularizó en la pandemia. (Alonso Tenorio)

Uber defiende su servicio

Por su parte, la aplicación de transporte ha reiterado que su servicio de transporte en moto está apegado a la Ley de Tránsito, ya que es obligación para los nuevos conductores y acompañantes. Además, fueron enfáticos en que solo permitirán motocicletas que estén al día con los requisitos de ley.

LEA MÁS: 14 curiosidades sobre usuarios y colaboradores de servicios de ‘delivery’

Al igual que todos los viajes de la app de Uber en Costa Rica, Uber Moto cuenta con el estándar de seguridad, que incluye viajes asegurados con la póliza de seguros ASSA y las herramientas de seguridad disponibles en la app, por ejemplo:

Tecnología para verificación de uso de casco del socio colaborador mediante selfie.

Conocer con anticipación la zona de destino.

Opción de compartir el viaje.

Verificar el usuario con el código PIN.

Tecnología RideCheck que detecta anomalías en el viaje y ofrece un menú de opciones para hacer un reporte.

Acceso al botón de llamada rápida al 911 en caso de emergencia.

Adicionalmente la app, cuenta con un departamento especializado en seguridad que puede compartir información útil con las autoridades competentes para apoyar sus investigaciones en caso de ser requerido.

Para inscribirse como conductor en Uber Moto, los socios deben contar con:

Licencia de conducir A1, A2 o A3, original, vigente y en buen estado.

Dekra y SOA aprobado y vigente.

Marchamo vigente.

Tener una cuenta bancaria disponible en la moneda local, preferiblemente.

Motocicleta del año 2012 o en adelante, sin restricción de cilindraje, no aplican bicimotos.

Mayor demanda de motos

A medida que vaya expandiéndose el servicio, es lógico que más personas se interesen y piensen en invertir en una motocicleta.

“Se proyecta un aumento en la venta de motos, ya que este servicio de transportar a las personas en moto puede atraer a quienes hoy usan su vehículo para el mismo servicio. Es mucho más económico, tanto a nivel de adquisición como a nivel de mantenimiento y gasolina”, opinó Juan Madrigal, desarrollador de Categoría Automotriz de Grupo Unicomer.

LEA MÁS: Uber Moto ya está disponible en Cartago: estos son los 5 pasos para utilizarlo

El experto recomendó a los interesados en comprar moto que busquen un modelo sport-mensajera, ya que son las más económicas del mercado. Tienen un consumo de combustible que se adapta a la funcionalidad de transportar personas y el precio es muy económico, además recomienda a los conductores dar un mantenimiento preventivo a todo el funcionamiento de la motocicleta, incluyendo las llantas.

El caso de las bicimotos

Si bien no están directamente relacionadas con transporte de personas, las bicimotos se utilizan para la entrega de comida y otros artículos por medio de Uber y otras aplicaciones. Este medio de transporte también está bajo la mira del Cosevi para ser regulados y ya se han logrado avances para ese objetivo.

Este medio de transporte se ha popularizado en los últimos años tanto para uso cotidiano como herramienta de trabajo, pero debido a sus características la ley no las reconoce como motocicletas y por eso no pagan marchamo, revisión técnica ni seguros obligatorios, por lo tanto no se pueden utilizar en Uber Moto.

Por el momento las autoridades de tránsito no se han reunido con representantes de la plataforma para ver detalles de esta modalidad de transporte en moto, mientras que desde Uber indicaron que están dispuestos a colaborar con las autoridades para mejorar el servicio.