Negocios

Ultra Lipo engaña a consumidores y es una grave amenaza, advierte el Ministerio de Salud de Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

El Ministerio de Salud de Costa Rica ha emitido una advertencia sanitaria dirigida a la población general sobre el producto Ultra Lipo.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Ultra LipoMinisterio de Salud
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.