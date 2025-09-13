Un equipo de fútbol abrió una tienda en Cartago... y no fue el Club Sport Cartaginés

El fútbol no solo se compone de partidos en los estadios. También se hacen competiciones fuera de la cancha, por ejemplo en el campo comercial.

Liga Deportiva Alajuelense (LDA) dio este viernes 12 de septiembre un paso calculado en su estrategia de crecimiento comercial con la inauguración de una nueva “Tienda La Liga” en Cartago, un movimiento que busca capitalizar la densa base de aficionados del club en esa provincia.

La apertura del nuevo local en el centro comercial Paseo Metrópoli no solo expande su huella de retail, sino que también representa una incursión en un territorio de alta competencia, deportiva y comercial, para el club rojinegro.

“Este nuevo punto de venta es el resultado de un proyecto de inversión y análisis de mercado que comenzó a finales del 2023″, aseguró Viviana Zamora, gerenta comercial de Alajuelense, quien afirmó que la decisión se fundamentó en datos que confirmaban el potencial de la plaza cartaginesa.

“Gracias a la investigación que hicimos, confirmamos la enorme presencia de aficionados del club en Cartago y queríamos darle esa cercanía con nuestros productos”, explicó.

Alajuelense abre tienda en Paseo Metrópoli, Cartago (LDA /LDA)

“El proyecto se comenzó a ejecutar hace unos cuatro meses y la idea es seguir expandiendo nuestros puntos de venta, ya que la Liga es un club nacional y queremos ir ampliando cada vez más nuestra oferta en todo el territorio”, agregó.

La nueva tienda, ubicada en el segundo piso del centro comercial, operará con un horario de lunes a domingo, buscando maximizar el tráfico de consumidores y las oportunidades de venta.

El local en Cartago, es la cuarta Tienda La Liga que se inaugura en el país. Los otros tres locales se ubican en el Estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela; City Mall, también en Alajuela, y en Avenida Central, San José.