Un nuevo Walmart viene en camino para Costa Rica; conozca los detalles

En los últimos años, el ambiente empresarial del país ha sido favorable para algunas compañías de consumo masivo, y prueba de ello son los constantes anuncios de las expansiones de las marcas dentro del país. Actualmente Walmart explora continuar su expansión fuera de la Gran Área Metropolitana.
De acuerdo con expedientes publicados en el sitio web de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), la cadena de supermercados ha iniciado los trámites para construir un nuevo local en Nicoya, Guanacaste.
Según el expediente D1-0138-2026 el proyecto estaría contemplado para levantarse en un terreno al costado noroeste de Dekra en esa localidad guanacasteca.
Si se materializa este nuevo proyecto, sería el segundo en Guanacaste, pues ya tienen uno en Liberia.
El nuevo Walmart contempla la construcción de la edificación principal en 7.625 metros cuadrados solo de área de supermercados, así como espacio para 210 estacionamientos. Por el momento, el proyecto sigue en su fase de permisos y no se tienen más detalles al respecto.
El año pasado, Walmart abrió su local número 15 en Costa Rica ubicado en Santa Ana, sobre la ruta 27.
Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.
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