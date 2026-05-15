Negocios

Un nuevo Walmart viene en camino para Costa Rica; conozca los detalles

Walmart de México y Centroamérica proyecta la apertura de un nuevo supermercado en Costa Rica. Conozca los detalles del expediente ante Setena para este local de 7.625 m² de construcción.

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Por Brandon Flores

En los últimos años, el ambiente empresarial del país ha sido favorable para algunas compañías de consumo masivo, y prueba de ello son los constantes anuncios de las expansiones de las marcas dentro del país. Actualmente Walmart explora continuar su expansión fuera de la Gran Área Metropolitana.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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