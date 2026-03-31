Negocios

Una cadena peruana compró un hotel en Costa Rica. ¿En qué consistió la adquisición y dónde está ubicado?

Una cadena peruana de hoteles inició su proceso de internacionalización en Costa Rica con una inversión inicial de $1 millón. Conozca de cuál hotel se trata y las características del proceso

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Por Sergio Morales Chavarría

En Costa Rica es poco sorpresiva la llegada de alguna marca hotelera global, en especial en los sitios turísticos de más movimiento como la costa guanacasteca.








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Sergio Morales Chavarría

Sergio Morales Chavarría

Tiene más de 20 años de laborar como periodista de El Financiero. Ha estado a cargo de temas de negocios, finanzas y macroeconomía. En los últimos años se ha desempeñado como editor de temas de política monetaria, indicadores económicos y la actividad comercial. Ha ganado premios de periodismo económico y estudiado el mercado de valores local.

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