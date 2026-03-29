Negocios

Una nueva marca refresca el tradicional comercio de fresas en el volcán Poás

Mario Amador renovó el negocio familiar con Fresi, una marca que apuesta por el diseño minimalista y la experiencia de cliente para diferenciarse, pese a la volatilidad de las ventas por la actividad volcánica en Poás

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Por Randall Corella Vargas

En el corazón de un destino tradicional para el paseo familiar, como lo son las faldas del volcán Poás, el mercado de la fresa recibió un soplo de aire fresco. Entre los rústicos puestos de ventas arraigados en la zona, emerge una nueva propuesta: locales de apariencia moderna, minimalista y bien cuidada, que invitan a los visitantes a redescubrir los productos de la zona en un ambiente renovado.








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Randall Corella Vargas

Randall Corella Vargas

Periodista y publicista alajuelense. Cuenta con más de 25 años de experiencia en periodismo escrito y digital en medios de comunicación nacionales e internacionales. Es, además, diseñador gráfico y coautor del libro Crónica del Centenario sobre la historia del fútbol en Costa Rica.

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