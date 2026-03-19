Upala atrajo a un hotel de lujo que invirtió $10 millones; conozca de cuál cadena se trata y qué ofrece

En las montañas de Bijagua de Upala se inauguró Origins Astral, el segundo hotel de la marca Origins Luxury Lodges, con una inversión de $10 millones. Este nuevo destino combina arquitectura orgánica, bienestar y una experiencia de conexión con el cosmos en un entorno natural exclusivo.

El hotel está ubicado a 800 metros sobre el nivel del mar y rodeado por 133 acres de bosque virgen, con vistas hacia los parques nacionales Tenorio y Miravalles, el Río Celeste y el Lago de Nicaragua. Su localización permite observar paisajes de 360° y está a solo una hora y 30 minutos del Aeropuerto Internacional de Liberia.

Según explicó Claudia Silva, gerente general de Origins Luxury Lodges, el proyecto busca unir el lujo moderno con la autenticidad local. El complejo cuenta con siete villas llamadas Star Gates, que albergan un total de 18 habitaciones inspiradas en los planetas del sistema solar. Cada villa ofrece espacios amplios, terrazas con vista panorámica y piscinas privadas.

El diseño del hotel está inspirado en la cultura Maleku, integrando elementos naturales y sostenibles. Además, cuenta con una piscina infinita de 25 metros, cabañas privadas, zonas de relajación y el restaurante El Cosmo, con gastronomía internacional y sabores locales.

Para las familias, Origins Astral ofrece el Astro Kids Club, un espacio dedicado a la creatividad y la educación ambiental. Los huéspedes también pueden disfrutar de actividades al aire libre como cabalgatas, rafting, caminatas nocturnas y un tour de observación estelar con telescopios.

Con esta apertura, Origins Luxury Lodges amplía su presencia en Costa Rica y reafirma su compromiso con el turismo regenerativo. Origins Astral busca ser un lugar donde el lujo, la sostenibilidad y la conexión humana se encuentren en total armonía con la naturaleza.