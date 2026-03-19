Negocios

Upala atrajo a un hotel de lujo que invirtió $10 millones; conozca de cuál cadena se trata y qué ofrece

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Por Brandon Flores

En las montañas de Bijagua de Upala se inauguró Origins Astral, el segundo hotel de la marca Origins Luxury Lodges, con una inversión de $10 millones. Este nuevo destino combina arquitectura orgánica, bienestar y una experiencia de conexión con el cosmos en un entorno natural exclusivo.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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