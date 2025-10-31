Negocios

‘Urban leisure’ y ‘bleisure’: así son las nuevas tendencias turísticas que todo viajero debe saber y cómo Costa Rica debe aprovecharlas

En Latinoamérica se vive un fenómeno interesante en torno a estas tendencias de exploración urbana; le contamos de qué se trata y qué está haciendo Costa Rica para adaptarse.

EscucharEscuchar
Por Brandon Flores

Por lo general, al viajar al extranjero, es común que el agente de migración pregunte el motivo del viaje: ¿Negocios o turismo? Sin embargo, después de la pandemia, la frontera entre estos dos conceptos se ha vuelto cada vez más difusa y han surgido tendencias que empiezan a tomar fuerza en el argot turístico: “urban leisure” y “bleisure”: ambas responden a la necesidad del viajero moderno de maximizar su estancia lo más posible.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
BleisureUrban LeisureTurismo en la ciudad
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.