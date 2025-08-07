Negocios

“Va machote de denuncia”: la ofensiva legal del Gobierno que amenaza con el cierre masivo de ‘outlets’ en el país

El Gobierno anunció el cierre de comercios tipo ‘outlet’ que incumplan con los permisos de funcionamiento y advirtió sobre denuncias penales por presunto perjurio y falsedad ideológica

Por Mathew Chaves

Las tiendas tipo outlet, que se han popularizado en Costa Rica por sus ofertas de productos a bajo costo, se encuentran ahora en el centro de una ofensiva gubernamental.








