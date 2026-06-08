Vehículos eléctricos desde ₡2,1 millones y un SUV por ₡5,4 millones; este remate virtual lo espera

La Aduana Central subastará de forma electrónica cuatro vehículos modelo 2024 y seis lotes de repuestos industriales mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) del 16 al 18 de junio. El proceso se rige por la Ley General de Aduanas (N.º 7557).

Para participar en las pujas, los interesados deben poseer un certificado de firma digital vigente. Asimismo, es necesario estar registrado en el sistema electrónico de Sicop y cumplir con las condiciones técnicas para la interacción en dicha plataforma institucional.

Es obligatorio estar al día con los impuestos ante la Administración Tributaria. También se debe cumplir con las deudas obrero-patronales y el Fondo de Desarrollo Social y de Asignaciones Familiares (Fodesaf) al momento de formalizar la participación electrónica.

El anticipo del 25% debe abonarse en el Banco de Costa Rica, a la cuenta corriente 001-0486050-0 o su cuenta IBAN CR09015201001048605005. El plazo para realizarlo finaliza este miércoles 10 de junio.

Tras el pago, el oferente debe enviar el comprobante al correo riveraes@hacienda.go.cr, indicando los números de boleta y su cuenta IBAN para devoluciones. La plataforma Sicop enviará las invitaciones a los usuarios que cumplan con todos los requisitos previos.

Las ofertas dentro del sistema institucional exigirán incrementos mínimos del 1% y máximos del 20% sobre el precio base de cada partida. Los recursos económicos recaudados por las mercancías se transferirán de forma directa a la Caja Única del Estado costarricense.

Remate de vehículos nuevos

Las ofertas para el sector automotor se recibirán desde las 10:00 a. m. del 16 de junio hasta las 10:00 a. m. del 18 de junio. Las unidades están custodiadas en el depositario DHL Costa Rica S.A., ubicado en La Uruca, específicamente frente a las instalaciones de FACO.

Para inspecciones, contactar a Jesús Garita, Fabián Villegas o Ifran Salazar al teléfono 2257-9315. El horario de atención es de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. desde la publicación del aviso.

Los ganadores de las ofertas tendrán un plazo de un día hábil, contado a partir de la notificación, para cancelar el 75% restante del precio de adjudicación. El trámite se realiza mediante el sistema electrónico para asegurar la formalización del proceso de venta.

El costo por bodegaje no se incluye en el precio base del remate. Los interesados deben pactar este rubro directamente con el depositario aduanero DHL. El adjudicatario dispondrá de los plazos legales para retirar el vehículo tras cancelar el monto total.

Las autoridades aclaran que los vehículos se entregan en el estado físico en que se encuentran y libres de gravámenes fiscales. Corresponde al comprador el trámite de inscripción registral. Funcionarios aduaneros tienen prohibición de participar en el proceso.

Las unidades en subasta corresponden a vehículos nuevos en condición de abandono. Los informes técnicos los registran como bienes de primer uso, permitiendo que los interesados adquieran activos en estado de fábrica bajo la normativa aduanera vigente.

Los precios base, como los ₡2,1 millones para modelos eléctricos, se fijan según los parámetros de la ley y no por daños físicos. El valor aduanero real supera los ₡15 millones, por lo que la cifra inicial responde a la dinámica técnica del remate público.

Las condiciones del cartel A-107-2025 están en el sitio de Hacienda. Las posturas económicas se deben realizar directamente en Sicop.

Partida 1 (Boleta 15-107-2025): MG RX8 2024 (gasolina, 4x4, 7 pasajeros).

MG RX8 2024 (gasolina, 4x4, 7 pasajeros). Valor: ₡11.281.765,70.



Base: ₡5.418.632,06.



Depósito del 25%: ₡1.354.658,02.

Partidas 2, 3 y 4 (Boletas 16, 17 y 18-107-2025): Tres unidades eléctricas MG ZS 2024 (4x2, 5 pasajeros).

Tres unidades eléctricas MG ZS 2024 (4x2, 5 pasajeros). Valor: ₡15.099.488,07.



Base: ₡2.133.557,66.



Depósito: ₡533.389,42.

Subasta de repuestos y herramientas

Las ofertas para los bultos industriales en el Almacén Fiscal Financiero S.A. (Alfisa), en La Lima de Cartago, se recibirán desde las 9:00 a. m. del 16 de junio hasta las 9:00 a. m. del 18 de junio. El recinto se ubica 300 metros sur de Radio Sinfonola, tras Laboratorios Stein.

Interesados todavía pueden inscribirse y realizar el depósito requerido para participar en dos remates electrónicos de mercancías bajo custodia aduanera. (ChatGPT/Generada con IA)

Para información de bodegaje o visitas físicas, los interesados deben contactar al teléfono 8812-2580 o a los correos mfcardenas@alfisa.co.cr y gabo2876@yahoo.com. El horario para la inspección de los bultos es de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Las mercancías objeto de subasta pueden ser rescatadas por el consignatario hasta 24 horas antes del inicio de la recepción de ofertas. En caso de adjudicación, si no se cancela el saldo en un día hábil, el oferente perderá el anticipo depositado a favor del fisco.

Todas las partidas de esta categoría corresponden a mercancías declaradas en abandono y se venden por bulto cerrado. El Servicio Nacional de Aduanas entrega los bienes en su estado actual y no aceptará reclamos posteriores sobre las cantidades o el funcionamiento técnico.

Los pliegos detallados para esta subasta industrial (A-109-2025) se pueden verificar de forma directa a través del portal de Hacienda. El manual de participación en la plataforma Sicop está disponible para descarga pública.

El lote más llamativo corresponde al depositario aduanero DHL Costa Rica, ubicado en La Uruca. Allí se rematarán cuatro vehículos cero kilómetros de la marca MG, todos correspondientes al año modelo 2024. Pero su estado es desconocido. (El Tiempo, Colombia)

Partidas 1, 2 y 3 (Boletas 01, 02 y 03-109-2025): Bultos con cinco filtros de aceite. Precios base: ₡7.842,43; ₡7.814,03 y ₡8.195,20. Anticipos: ₡1.960,61; ₡1.953,51 y ₡2.048,80. Partidas 4 y 5 (Boletas 04 y 05-109-2025): Kits con filtros de aceite, combustible, aire Doosan y pistola de engrase KLR-010. Precios base: ₡7.189,55 y ₡7.092,60. Anticipo del 25%: ₡1.797,39 y ₡1.773,15. Partida 6 (Boleta 06-109-2025): Filtros Doosan y Hyundai, pistola de aceite GH400H-22 y pistola de aire Boyue 1/4 de pulgada. Precio base: ₡6.322,88. Anticipo del 25%: ₡1.580,72.

Al finalizar el período de recepción de propuestas el 18 de junio, el sistema Sicop procesará de forma automática las ofertas. Los resultados de las adjudicaciones se notificarán directamente a las cuentas de correo registradas por cada participante.