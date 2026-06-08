Negocios

Vehículos eléctricos desde ₡2,1 millones y un SUV por ₡5,4 millones; este remate virtual lo espera

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Por Mathew Chaves

La Aduana Central subastará de forma electrónica cuatro vehículos modelo 2024 y seis lotes de repuestos industriales mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) del 16 al 18 de junio. El proceso se rige por la Ley General de Aduanas (N.º 7557).








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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