Venta de Fifco a Heineken por $3.250 millones recibe aprobación de Coprocom

La Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) autorizó la operación de concentración económica entre Florida Ice and Farm Company S.A. (Fifco) y Heineken International B.V.

La aprobación consta en un comunicado de hecho relevante en la Superintendencia General de Valores (Sugeval) emitido el 19 de noviembre de este año bajo el voto 043-2025, dentro del expediente 061-2025-CE.

De acuerdo con el documento, la Comisión determinó que la transacción, en la que Fifco figura como vendedor, Heineken como comprador y Distribuidora La Florida S.A. como empresa objetivo, no tendría como efecto previsible obstaculizar de manera significativa la competencia en el mercado, por lo que dio su aval conforme al artículo 101 de la Ley 9736 de fortalecimiento de las autoridades de competencia del país.

No obstante, recordó que, tal como se indicó en la Asamblea de Accionistas, la operación aún depende de cumplir con otras condiciones de cierre, entre ellas autorizaciones regulatorias en otras jurisdicciones. Una vez superados esos requisitos, la compañía informará oportunamente al mercado.

En Costa Rica, las fusiones, adquisiciones o ventas de empresas que puedan tener impacto importante en la estructura del mercado deben ser revisadas por Coprocom antes de concretarse.

Sobre el acuerdo

El 22 de setiembre, Fifco anunció el acuerdo, que la Junta Directiva aprobó por unanimidad, de vender la mayoría de sus marcas a la firma Heineken por un monto cercano a los $3.250 millones.

La empresa estima que la acción definitiva podría concretarse durante el primer semestre del próximo año, sujeto al cumplimiento de los procedimientos pendientes.

Dicha operación incluye la venta del 75% restante de la participación en Distribuidora La Florida S.A., que a su vez abarca las divisiones de bebidas, alimentos y venta al detalle.

Dentro de este último segmento se encuentran la franquicia de panaderías Musmanni y la cadena de tiendas de conveniencia Musi. Además, posee operaciones que se extienden a El Salvador, Guatemala y Honduras.

Cabe destacar que Heineken ya contaba con el 25% de participación en estas categorías cuando iniciaron operaciones con la empresa en 2003.

Semanas atrás, Rolando Carvajal, CEO de Fifco, calificó la venta como la transacción más importante en la historia de la región centroamericana.