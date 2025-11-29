Negocios

Venta de Fifco a Heineken por $3.250 millones recibe aprobación de Coprocom

La Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) de Costa Rica autorizó la operación de venta entre Fifco y Heineken International, pero aún quedan procesos pendientes

EscucharEscuchar
Por Marcia Solano Miller

La Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) autorizó la operación de concentración económica entre Florida Ice and Farm Company S.A. (Fifco) y Heineken International B.V.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
FifcoHeinekenCoprocomventa
Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Bachillerato en periodismo de la Universidad Latina y estudiante de licenciatura en la UIA. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.