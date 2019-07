“Es importante aclarar que los plásticos que son compostables requieren estar en ciertas condiciones de compostabilidad para que puedan degradarse (microorganismos, oxígeno, etc). Actualmente carecemos de normas técnicas nacionales que garanticen la degradabilidad y compostaje de estos plásticos, entonces: ¿cómo nos aseguramos de que no haya green washing (maquillaje)?. Lo otro es que prácticamente todo plástico se puede reciclar, ya sea para producir el mismo producto o bien para ser parte de otro proceso. Lastimosamente, la ley, no toma en cuenta el reciclaje como una opción para los que utilicen este plástico”, argumentó.