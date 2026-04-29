Negocios

Villas de lujo pero sin concreto: esta es la propuesta del nuevo Amarena Canvas Beach Hotel en el Pacífico Central

Lujo sostenible y sin paredes: esta es la promesa del nuevo hotel frente a Playa Hermosa

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Por Mathew Chaves

Una nueva propuesta de alojamiento que prescinde de edificaciones de concreto tradicionales inició operaciones en el Pacífico Central. El modelo se basa en una tendencia de espacios abiertos orientada a integrar la infraestructura con el entorno natural.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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