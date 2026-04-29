Villas de lujo pero sin concreto: esta es la propuesta del nuevo Amarena Canvas Beach Hotel en el Pacífico Central

Una nueva propuesta de alojamiento que prescinde de edificaciones de concreto tradicionales inició operaciones en el Pacífico Central. El modelo se basa en una tendencia de espacios abiertos orientada a integrar la infraestructura con el entorno natural.

El proyecto, llamado Amarena Canvas Beach Hotel, requirió una inversión superior a los $4 millones para instalar 16 unidades de hospedaje. Según el comunicado de prensa enviado por la empresa para anunciar su arranque de operación, estas villas tienen entre 50 y 100 metros cuadrados y utilizan un sistema de tiendas de lujo.

La estructura del hotel fue manufacturada en Indonesia y trasladada hasta Playa Hermosa, con materiales que se seleccionaron debido su alta resistencia a la salinidad para garantizar la operación frente al mar.

Se basa en la filosofía de “living without walls”, que permite una apertura de hasta 360 grados para integrar los espacios interiores con el entorno natural sin recurrir a edificaciones permanentes de alto impacto. (Imacorp/Amarena Canvas Beach Hotel)

El gerente de operaciones, Carlos Arguedas, explicó que el objetivo es promover una “hospitalidad consciente y responsable”. Según Arguedas, el diseño permite una conexión directa con la naturaleza, sin barreras entre el huésped y el paisaje.

Cada habitación integra el dormitorio y el área de baño en un solo ambiente continuo. Además, las unidades disponen de piscina privada y tina exterior, mediante una arquitectura que evita cimentaciones de alto impacto para proteger el ecosistema del suelo local.

De acuerdo con la información suministrada, la empresa Escape Nomade desarrolló este sistema tras dos décadas de investigación en tented architecture, también conocida como arquitectura textil. El diseño incluye soluciones de aislamiento térmico para adaptarse a las variaciones del clima tropical.

El diseño de las suites integra dormitorio y tina exterior en un espacio continuo, eliminando las estructuras de concreto tradicionales para reducir la huella ambiental. (Imacorp/Amarena Canvas Beach Hotel)

El establecimiento ya se incorporó a The Costa Rica Collection, una plataforma de gestión de viajes que agrupa opciones de turismo de alta gama con infraestructura sostenible para atraer a viajeros interesados en experiencias de bajo impacto.

En cuanto a la oferta complementaria, el sitio cuenta con un restaurante (llamado Kairos) y áreas de bienestar. Estas instalaciones se construyeron con un diseño abierto y orgánico para no interferir con la vegetación boscosa que rodea el sector de Playa Hermosa.

La empresa indica que la operación generará empleo directo en el lugar. Indicó, además, que se dará prioridad a los “encadenamientos productivos con proveedores de la zona”, incluyendo servicios de alimentación, transporte y mantenimiento.

El diseño de las unidades de hospedaje incluye piscina privada y áreas de descanso integradas en un solo espacio continuo de bajo impacto. (Imacorp/Amarena Canvas Beach Hotel)

El hotel se localiza en el desarrollo Místico, una comunidad costera que dispone de 48 kilómetros de senderos y vías fluviales.

Además, su modalidad de “villas textiles” es la única de este tipo en la zona, con lo que el proyecto busca establecer un nuevo estándar de calidad para la hospitalidad en el litoral del Pacífico Central.

Finalmente, y en un ejercicio de cotización de El Financiero, una estadía de dos noches para dos adultos, del viernes 5 al domingo 7 de junio de 2026, muestra tarifas que rondan desde los ₡255.190 y hasta los ₡407.758, según datos de la plataforma Booking.com.