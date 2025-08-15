Negocios

Volar con mascotas es cada vez más común; ¿cuáles son los trámites y el precio?

Conforme pasan los años, se registran más mascotas viajando vía aérea hacia Costa Rica. Le explicamos los trámites para volar con su perro o gato.

Por Marcia Solano Miller

Cada vez son más las personas en Costa Rica que optan por llevar a sus mascotas a otro país por vía aérea, ya sea por motivos de mudanza, viajes o alguna situación especial que lo requiera.








