Volaris anuncia nueva ruta desde Costa Rica

La aerolínea Volaris sigue aumentando su oferta de vuelos directos entre Costa Rica y otros destinos. A partir de diciembre agregará una nueva conexión con cuatro frecuencias semanales.

Se trata de la ruta entre San José y Comayagua/Tegucigalpa, Honduras (XLP). Volará cuatro veces a la semana: lunes, miércoles, viernes y domingos, con una duración de aproximadamente 1.16 horas.

Según la aerolínea, la apertura de esta ruta generará beneficios en ambos países, incrementando la llegada de turistas desde y hacia Costa Rica y Honduras, un mayor flujo de viajeros de negocios y participación en congresos y ferias regionales; así como la consolidación de Palmerola como hub internacional para el centro del país, con impacto positivo en hoteles, restaurantes y transporte terrestre hacia Tegucigalpa.

Con esta nueva ruta, Volaris Costa Rica responde a una demanda latente de viajeros que, hasta ahora, debían conectar vía San Salvador o Ciudad de Panamá para completar su trayecto. El vuelo directo reducirá significativamente los tiempos de traslado, simplificará la experiencia de viaje y permitirá ahorrar costos, abriendo nuevas oportunidades para segmentos diversos de pasajeros.

Actualmente, Volaris Costa Rica vuela a Ciudad de México, Cancún, Guadalajara, Miami, Orlando, San Salvador y Ciudad de Guatemala.