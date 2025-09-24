Negocios

Volaris anuncia nueva ruta desde Costa Rica

Por Brandon Flores

La aerolínea Volaris sigue aumentando su oferta de vuelos directos entre Costa Rica y otros destinos. A partir de diciembre agregará una nueva conexión con cuatro frecuencias semanales.








Brandon Flores

