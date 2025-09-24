Volaris da mensaje a pasajeros tras cierre de los aeropuertos de Costa Rica

La aerolínea Volaris emitió un mensaje en redes sociales tras el anuncio de que las operaciones de los aeropuertos internacionales de Costa Rica están suspendidas.

(Volaris Costa Rica/Cortesía)

La aerolínea realizó un posteo en la red social X.

“Las operaciones en el #AeropuertoInternacionaldeCostaRica Juan Santamaría-Alajuela se encuentran temporalmente suspendidas", indicó.

“Autoridades y equipos técnicos trabajan para restablecer el servicio. Te recomendamos mantenerte pendiente del estatus de tu vuelo. Si requieres apoyo, escríbenos por DM”, añadieron.

Los vuelos desde y hacia Costa Rica están suspendidos la mañana de este miércoles 24 de septiembre.

Ni desde el aeropuerto Juan Santamaría, en San José, ni desde el Daniel Oduber, en Liberia, están saliendo o llegando aviones.

“AERIS, gestor del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, informa que esta situación corresponde a un tema bajo la administración de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), por lo que serán ellos quienes brindarán información oficial”, indicó AERIS en un comunicado.

“Recomendamos a los pasajeros consultar con sus aerolíneas la información de sus vuelos”, añadieron.

Según informó Teletica, “la Dirección General de Aviación Civil confirmó la mañana de este miércoles la caída del sistema de radar nacional debido a una falla eléctrica. El desperfecto obligó a suspender temporalmente la salida y llegada de vuelos en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, principal terminal aérea del país y en el Aeropuerto Guanacaste”.

El 25% de los empleos de Costa Rica están relacionados directamente o indirectamente con el turismo, en buena parte extranjero. Estados Unidos es el mayor mercado. Este año se registran menos visitas de turistas extranjeros en relación con años anteriores.