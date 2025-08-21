Volaris suspende indefinidamente una de sus rutas entre Costa Rica y México. Vea los detalles

La aerolínea Volaris suspendió indefinidamente una de sus rutas que opera desde el Juan Santamaría a una ciudad mexicana desde mediados de este mes.

Se trata de la conexión entre San José y Tulum en Quintana Roo, la cual empezó operaciones a inicios de julio y que tenía una frecuencia de cuatro vuelos semanales. Volaris Costa Rica era la única aerolínea que tenía una conexión directa con ese destino mexicano.

De acuerdo con Ronny Rodriguez, director de Desarrollo Corporativo y Sostenibilidad de Volaris, será una suspensión temporal de este servicio para posteriormente convertir esta conexión en una de temporada.

“La reacción del mercado para esta ruta fue más lenta de que la proyección que teníamos, y con la contracción actual del mercado debemos operar rutas muy rentables o con alta proyección para ser exitosos. Estamos por anunciar una nueva ruta directa, no operada desde Costa Rica, en la que vamos usar el tiempo de avión. Pero en lo inmediato vamos incrementar frecuencias en rutas de mayor demanda”, explicó Rodriguez.

A partir de la suspensión temporal, Volaris mantendrá las conexiones directas a Ciudad de México, Cancún y Guadalajara en México. Además tiene vuelos sin escalas a Ciudad de Guatemala, San Salvador, Miami y Orlando.