Volaris suspenderá tres rutas desde y hacia Costa Rica; vea los detalles

Volaris Costa Rica suspenderá de forma indefinida tres de sus rutas que operan actualmente desde y hacia Costa Rica a partir del próximo 12 de abril. La información fue confirmada por El Financiero con Ronny Rodríguez, director de sostenibilidad y desarrollo corporativo de la aerolínea.

Se trata de dos rutas a Centroamérica: Guatemala y San Salvador y una a Estados Unidos, puntualmente la conexión con Miami. La venta de boletos para estos vuelos se cerró desde el pasado 21 de enero.

Según la aerolínea, la decisión responde a un entorno de impuestos de salida y tasas aeroportuarias elevados en Costa Rica y la región, que llegan a representar cerca del 57% del precio final que paga el pasajero, dificultando la viabilidad del modelo de ultra bajo costo.

Aunque Volaris afirma haber reducido drásticamente sus tarifas base —de alrededor de $528 por un vuelo redondo en 2021 a cerca de $37 por tramo en la actualidad— los usuarios continúan percibiendo los tiquetes como caros, al no distinguir entre tarifa aérea y cargas gubernamentales, según explica la aerolínea.

“Consecuentemente la creación de mercado en estas rutas ha sido muy baja, en detrimento de las economías de los países, y claramente mucho menor que las proyectadas con elasticidades/precio para rutas cortas, como las de Centroamérica. Por supuesto la demanda no ha crecido a los niveles que esperábamos para hacer atractivo el negocio”, explicó Rodríguez.

Otro factor clave en la decisión es la reducción temporal de la flota de Volaris, derivada de revisiones anticipadas de seguridad en los motores Pratt & Whitney, exigidas por el fabricante. Esto ha obligado a la empresa a optimizar el uso de sus aeronaves y concentrarlas en rutas más rentables.

El funcionario destacó que, pese al recorte, Volaris insiste en que mantiene un compromiso de largo plazo con Centroamérica y que se enfocará en operar únicamente rutas sostenibles, que permitan ofrecer tarifas bajas de forma consistente. La compañía también dejó abierta la puerta a un eventual regreso a las rutas suspendidas, condicionado a una mejora en las condiciones operativas y en la estructura de costos de la región.

Volaris cumple en 2026 su décimo aniversario de operaciones en Costa Rica y precisamente en diciembre de 2016 inició el servicio directo con Ciudad de Guatemala, mientras que en 2017 empezó sus conexiones con San Salvador. Finalmente, a mediados de 2025, dio el banderazo a sus vuelos a Miami desde el Juan Santamaría.

