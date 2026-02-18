Negocios

Volaris suspenderá tres rutas desde y hacia Costa Rica; vea los detalles

Pese al recorte, Volaris insiste en que mantiene un compromiso de largo plazo con la región

Por Brandon Flores

Volaris Costa Rica suspenderá de forma indefinida tres de sus rutas que operan actualmente desde y hacia Costa Rica a partir del próximo 12 de abril. La información fue confirmada por El Financiero con Ronny Rodríguez, director de sostenibilidad y desarrollo corporativo de la aerolínea.








