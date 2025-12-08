Negocios

WeWork crece en Costa Rica y ahora pone sus ojos en Cartago: conversamos con su director regional

De acuerdo con el director de WeWork, la compañía espera que en los próximos seis meses sus nuevas oficinas alcancen, al menos, el 80% de ocupación

Por Jimena Rodríguez Zamora

WeWork, entidad proveedora de espacios de trabajo, inauguró este noviembre su tercera ubicación en Costa Rica, esta vez en el Centro Corporativo El Cafetal, en Belén.








