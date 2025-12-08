WeWork crece en Costa Rica y ahora pone sus ojos en Cartago: conversamos con su director regional

WeWork, entidad proveedora de espacios de trabajo, inauguró este noviembre su tercera ubicación en Costa Rica, esta vez en el Centro Corporativo El Cafetal, en Belén.

Con esta apertura, la empresa alcanza las 5.350 unidades de oficina, y con ellas busca aumentar el número de las empresas que actualmente forman parte de su comunidad empresarial —160— mientras pone sus ojos en la expansión hacia el este de la GAM.

El Financiero conversó con Rashid Sauma, director regional de WeWork para Centroamérica y el Caribe, para ampliar sobre lo que la empresa llama “espacios de trabajo flexibles” y sobre sus proyecciones de crecimiento.

De acuerdo con Rashid Sauma, director regional de WeWork, la compañía espera que en los próximos seis meses sus nuevas oficinas alcancen, al menos, el 80% de ocupación. (WeWork/WeWork)

—¿Qué son los espacios de trabajo flexibles?

Nosotros vemos la flexibilidad en toda la amplitud de la palabra: nuestros espacios tienen adaptabilidad contractual pues damos contratos que van desde los tres meses y hasta los cinco años, lo cual es disruptivo en este mercado y en sitios de zona franca.

También tenemos flexibilidad en los espacios: las empresas pueden optar desde oficinas de 50 personas aunque tengan 150 empleados, para adaptarse a sus modalidades de trabajo híbrido: por eso pueden pedir 150 membresías en el espacio total y eso les permite rotar con un impacto directo en los costos empresariales.

El Cafetal, si bien es un centro corporativo muy completo, con amplios parqueos, zonas verdes y servicios de alimentación para toda la gente que está dentro del parque empresarial, no contaba con un modelo como el de WeWork que tuviera esa flexibilidad, esa innovación y dinamismo, hasta ahora.

—¿Qué representa esta apertura para la empresa?

Para nosotros esta es una nueva opción para apoyar a las pymes y a las empresas en crecimiento y por ello contamos con oficinas de todo tipo de tamaño y en regiones diversas del país.

Existe un tema de conectividad y crecimiento que es muy importante y por eso, además de los sites en El Cafetal, en Escazú y en Cariari, pronto tendremos una nueva apertura en el este de la ciudad, propiamente en Cartago.

Nuestra proyección es —y ya hemos visto una demanda muy importante para lograrlo— que en los próximos seis meses este site alcance el 80-90% de ocupación.

—¿Cuántas oportunidades laborales se generarán con este crecimiento?

Nosotros, con la operación propia de WeWork, generamos entre 50 y 55 empleos directos e indirectos por site. A nivel de Costa Rica, entre nuestros tres edificios, empleamos casi 200 personas de forma directa e indirecta.

Ahora bien, el tema de empleo que generan las empresas va a depender individualmente de cada una. Sin embargo, la posibilidad de empleamiento general es de hasta 5.000 personas, ya que a ese número corresponde la capacidad que tenemos para albergar colaboradores entre los tres edificios de manera fija.

Sin embargo, de manera híbrida, evidentemente este número se puede hasta duplicar.