WeWork expande su presencia en Costa Rica con nueva sede en El Cafetal

WeWork inauguró su tercer espacio en Costa Rica con la apertura de su sede en el Centro Corporativo El Cafetal, en Belén. El nuevo edificio, de más de 3.000 metros cuadrados y capacidad para 650 unidades de trabajo, eleva la huella nacional de la compañía a 26.300 m² distribuidos entre Escazú, Cariari y ahora El Cafetal.

El proyecto, desarrollado por Garnier & Garnier Desarrollos Inmobiliarios con una inversión superior a los $3 millones, generará cerca de 50 empleos directos e indirectos. Además, el edificio cuenta con certificaciones LEED Silver y Bandera Azul Ecológica, reflejando su compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia energética.

Con esta apertura, WeWork Costa Rica alcanza 5.350 unidades de trabajo y consolida su posición en el mercado de espacios flexibles, atendiendo a más de 160 empresas locales e internacionales. “Costa Rica es uno de los mercados más dinámicos de la región. El Cafetal refleja nuestra apuesta por la flexibilidad, la ubicación estratégica y la infraestructura moderna que buscan hoy las compañías”, señaló Rashid Sauma, director regional de WeWork para Centroamérica y el Caribe.

La compañía global Elevate, especializada en soluciones de talento, tecnología y servicios empresariales, será la primera en operar desde la nueva sede. Desde El Cafetal, la firma gestionará funciones clave de recursos humanos, TI, finanzas y compras para sus clientes en América, Europa y Estados Unidos. Su llegada a Costa Rica representa una pieza clave dentro de su estrategia de expansión regional.

Por su parte, Philippe Garnier, presidente de Garnier & Garnier, destacó que el proyecto refleja la visión de crear espacios que promuevan la innovación, el bienestar y la sostenibilidad, al tiempo que fortalecen el crecimiento del sector corporativo y de servicios globales en el país.

La nueva sede de WeWork ofrecerá oficinas privadas, áreas de coworking y zonas de bienestar que fomentan la colaboración y el networking, contribuyendo al ecosistema empresarial que ha posicionado a Costa Rica como un destino atractivo para las operaciones globales.

El nuevo centro de WeWork en El Cafetal marca la expansión de Elevate y responde a la creciente demanda por infraestructura empresarial flexible. (WeWork/Cortesía)

