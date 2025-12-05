Negocios

WeWork expande su presencia en Costa Rica con nueva sede en El Cafetal

La apertura del espacio de más de 3.000 m² fortalece la infraestructura flexible del país. Vea quién será el primer inquilino.

Por Brandon Flores

WeWork inauguró su tercer espacio en Costa Rica con la apertura de su sede en el Centro Corporativo El Cafetal, en Belén. El nuevo edificio, de más de 3.000 metros cuadrados y capacidad para 650 unidades de trabajo, eleva la huella nacional de la compañía a 26.300 m² distribuidos entre Escazú, Cariari y ahora El Cafetal.








