INS marchamo 2026: ya está al cobro el derecho de circulación, vea cuánto tiene que pagar

Propietarios de carros y motos tendrán hasta el 31 de diciembre para cancelar el derecho de circulación sin multas

Por Brandon Flores

El pago del marchamo para el periodo 2026 ya está disponible. El Instituto Nacional de Seguros (INS) informó que, desde este lunes 3 de noviembre a las 8 a.m., los usuarios pueden cancelar el monto correspondiente tanto en línea como en las sucursales físicas de los recaudadores y las sedes del Instituto.








