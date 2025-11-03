INS marchamo 2026: ya está al cobro el derecho de circulación, vea cuánto tiene que pagar

El pago del marchamo para el periodo 2026 ya está disponible. El Instituto Nacional de Seguros (INS) informó que, desde este lunes 3 de noviembre a las 8 a.m., los usuarios pueden cancelar el monto correspondiente tanto en línea como en las sucursales físicas de los recaudadores y las sedes del Instituto.

Para averiguar el monto a pagar, debe ingresar el número de placa de su automóvil o motocicleta en este enlace y el sistema le indicará automáticamente la cantidad. Otra alternativa es llamar al 800 - Marchamo, puesto que en ocasiones el sistema digital suele saturarse rápidamente.

De acuerdo con el INS, aproximadamente 1,74 millones de vehículos han pagado el derecho de circulación 2025, y quedan pendientes alrededor de 142.000 recibos. Los vehículos que menos han pagado son las motos y bicimotos con más de 63.000 pendientes, seguido de los vehículos particulares con unos 58.000, el monto total pendiente de recaudar asciende a más de ₡41.500 millones.

Es importante recordar que el derecho de circulación se puede pagar sin penalidad hasta el 31 de diciembre, a partir del 1.° de enero de 2026 lo podrán cancelar pero con multas económicas e incluso el retiro del vehículo.