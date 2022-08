Yates de hasta $3,2 millones se construyen en Costa Rica y así lucen por fuera y por dentro

¿Sabía que en Costa Rica se construyen yates de lujo? Maverick Yachts, una empresa ubicada en Herradura, Puntarenas, se dedica desde hace casi 20 años a esta tarea (en 2023 cumple las dos décadas de operación). Daniel Espinoza, gerente de operaciones y socio de la firma, reconoce que muchas personas no saben que en el país se fabrican embarcaciones de alta calidad.

Admito que yo, hace unos meses, era una de ellas.

En la visita que hice (como periodista y con el fotógrafo Alonso Tenorio), el pasado 28 de julio, a la fábrica donde se edifican los yates de lujo de madera tanto para pesca deportiva como para paseos, entré a dos embarcaciones en construcción. Luego me subí a tres o cuatro yates Maverick que estaban en la Marina Los Sueños.

Esta fue la primera vez que estuve dentro de un yate. Anteriormente, la única experiencia que había tenido en una embarcación fue cuando entré un par de horas, junto con mi familia, al Logos Hope: el barco con la librería flotante más grande del mundo. ¿Lo recuerda? Del 26 de octubre de 2018 al 11 de noviembre de 2018, esta embarcación construida en Alemania estuvo en el muelle de Puntarenas.

Interior de un yate fabricado por la empresa tica Maverick Yachts. (Alonso Tenorio)

Los tamaños de los yates de lujo que construye Maverick pueden ser de 32, 36, 39, 40, 45, 50, 60 y 66 pies. (Alonso Tenorio)

Maverick tiene 11 barcos de la marca bajo su administración, en la Marina Los Sueños. (Alonso Tenorio)

Maverick Yachts ha construido 27 yates; la mayoría de los clientes son estadounidenses. (Alonso Tenorio)

La historia de Maverick Yachts no comenzó en Herradura, sino en las cercanías del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Saret, allá por el año 2003. En ese lugar se construyeron cinco yates, incluido el de 42 pies que propició el origen de la empresa.

En el 2008, la firma decidió trasladar sus operaciones a Herradura, sitio donde ya han fabricado 22 yates. “Estar más cerca del agua obviamente tiene muchos beneficios”, me dijo el gerente de operaciones de la compañía. La fábrica de Maverick, que hoy emplea a 85 personas, está ubicada aproximadamente a cuatro kilómetros de la Marina Los Sueños.

Los yates que construye Maverick son personalizados, por lo que cada una de las 27 embarcaciones que ha fabricado la empresa nacional, desde sus inicios, ha sido hecha a gusto del comprador, que mayoritariamente es estadounidense.

De manera tal que los clientes tienen la posibilidad de seleccionar cómo quieren el barco, qué distribución desean, la cubierta, el color, entre otros. “Por ejemplo, la esposa de un cliente es claustrofóbica y pidió que el cuarto principal estuviera casi que todo abierto, que no tuviera camarotes, para que el área del interior se viera más grande”, comentó el socio de Maverick Yachts.

Interior de un yate fabricado por la empresa tica Maverick Yachts. (Alonso Tenorio)

Habitación de un yate construido por la empresa costarricense Maverick Yachts. (Alonso Tenorio)

Habitación de un yate construido por la empresa costarricense Maverick Yachts. (Alonso Tenorio)

Los tamaños de los yates de lujo pueden ser de 32, 36, 39, 40, 45, 50, 60 y 66 pies (de 9,75 metros hasta 20,11 metros). De momento, la empresa nacional no ha construido embarcaciones ni de 60 pies ni de 66 pies, sin embargo, Espinoza expresó que ambas están en negociación.

Con respecto al tiempo de fabricación, este depende del tamaño del yate, pero para que se haga una idea, el tiempo de construcción de una embarcación de 36 pies es de un año y el de 50 pies es de año y medio.

Por pura curiosidad, o por interés, una de las preguntas que se nos viene a la mente es ‘¿cuánto cuestan?’ El precio también varía dependiendo del tamaño del yate, si es para pesca o para recreación, y de los accesorios. La estimación es que van desde los $600.000 hasta superar los $3 millones.

“Hay montones de accesorios que se le pueden incluir (a los yates), sin embargo todos los precios que damos por un barco son para entregar un barco completo, listo para navegar, con los equipos electrónicos, con el equipamiento que requiere el barco”, comentó Espinoza.

De momento, el yate más caro que ha construido la empresa tica es uno de 50 pies, para paseos, “con un montón de lujos”, cuyo precio ronda los $3,2 millones.

Los precios de los yates que construye Maverick Yachts van desde los $600.000 hasta superar los $3 millones. (Alonso Tenorio)

Alquiler un yate Maverick, solo un día, puede costarle entre $1.600 y $3.200. (Alonso Tenorio)

Por su parte, Maverick no solamente tiene el negocio de construcción de yates de lujo, sino también el de alquiler de embarcaciones. A las personas que compran yates de la marca nacional se les ofrece la parte de administración de los barcos; esto quiere decir que se administra el barco, se alquila y con las ganancias de la renta se mantiene la embarcación en funcionamiento y en “perfectas” condiciones.

Actualmente, la empresa tiene 11 barcos Maverick bajo su administración en la Marina Los Sueños –lugar donde emplea a 47 personas–, los cuales están disponibles para alquiler para tours, pesca o cualquier otra actividad.

Aquí resuena, nuevamente, la interrogante esencial ‘¿cuánto vale rentar un yate Maverick?’ Alquilar una embarcación de la marca nacional solo un día, es decir de 7 a. m. a 4:30 p. m., cuesta entre $1.600 y $3.200, el precio depende del tamaño del barco que se rente.

“¿Qué incluye? El capitán, toda la cerveza que quieran tomar, frescos, fruta, almuerzo, incluye la carnada de pesca, el combustible, todo”, detalló el gerente de operaciones de Maverick.

Finalmente, debo confesar que esta experiencia en Herradura ha sido una de las más interesantes hasta el momento, pues ir a reportear al lugar me permitió conocer varios yates por dentro (con el plus de que fueron fabricados en el país) y, sobre todo, la historia de una empresa nacional que navega desde hace casi 20 años en un mercado que muchas personas no saben que se desarrolla en Costa Rica.