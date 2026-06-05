Negocios

“Zero Waste to Landfill”: ¿cuándo la basura se vuelve un activo en las zonas francas de Costa Rica?

Ante el colapso de los vertederos en la GAM, parques industriales como America Free Zone y Zona Franca La Lima están transformando sus residuos en insumos y ahorros, usando la gestión de desechos como estrategia de eficiencia, competitividad y atracción de inversión extranjera

EscucharEscuchar
Por Brandon Flores

Aunque Costa Rica tiene la imagen de un país verde, con una vasta biodiversidad, cuenta con otra cara no tan grata. Todavía falta camino por recorrer en cuanto a la gestión de la basura en los hogares y empresas. Prueba de ello es el punto crítico en el que se encuentran los botaderos de residuos sólidos, principalmente en la Gran Área Metropolitana.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Zero Waste to landfillReciclajeRevalorización de recursosEspecial Ambiente 2026
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.