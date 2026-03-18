Opinión

Adam Smith y la economía global de hoy

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Por Dambisa Moyo

Este año se cumple el 250 aniversario de dos textos fundamentales: la Declaración de Independencia de Estados Unidos y La riqueza de las naciones, de Adam Smith. Uno convirtió la soberanía popular en la base de la libertad política; el otro contribuyó a que los mercados se convirtieran en la fuerza organizadora central de la sociedad moderna. En medio de una desglobalización acelerada, un cambio climático cada vez más grave, el auge de la IA y una creciente intervención gubernamental, vale la pena volver a examinar a Smith y preguntarnos qué pensaría él de las fuerzas que están forjando la economía mundial.








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Adam Smith

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