Opinión

Analogía de la incertidumbre cuántica; masa y energía del tipo de cambio

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Por Juan Diego Sánchez Sánchez

La aplicación de la Mecánica Cuántica deriva del estudio de la materia en una concepción subatómica, es decir, desde su observancia más reducida posible y evidenciable, permitiendo precisar los comportamientos y relaciones que tienen las partículas para consigo mismas, el entorno, la masa y sus relaciones de energía. Este abordaje refiere estrictamente a una connotación de índole fenomenológica, con la cual se pretenden explicar los fenómenos que pudiesen dar respuestas a la materialidad del universo observable.








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