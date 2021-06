Por eso, cuando una nación invierte en cultura, invierte también en libertad, en justicia, en paz. Apostar a la inteligencia, a la solidaridad, a la conciencia, a la responsabilidad. Hay un vehículo ideal para todos estos valores: el arte. Y no, no se trata de caer en trance nirvánico con cualquier sonsonete que nos haga cosquillitas en los oídos, o de leer de vez en cuando un librito que nos gratifica con sus lugarejos -ya que no lugares- comunes, o de ir a ver una “comedia” cuyo argumento consiste en los avatares de cinco personajes atrapados en un ascensor: un homosexual, un transexual, un bisexual, un “metro sexual”, un travesti, y la suegra del ahijado de la comadre del primo de la concuña de un plomero que tiene un affaire con el “diyei” de la esquina que se sobre-dosifica con Viagra para refocilarse con la... bueno, ustedes saben a qué me refiero. Como el monólogo “del bombero” de La cantante calva de Ionesco… sin el genio de Ionesco, sobra decir. No, no, señoras y señores: hay arte grande, y hay arte pequeño, más aún: ínfimo, y ese -agente de imbecilización colectiva, herramienta de una ideología podrida al servicio de un sistema podrido, lobotomía generalizada, narcótico social- haríamos mejor en no tenerlo.