El querer poseerlo todo acarreará inevitablemente el hastío, el empalagamiento, la saturación. Pendularemos entre el deseo y la deflación del gozo, el desencanto. Pasando de la angurria incontrolable… Al aburrimiento, a la saciedad. Esa que eructa, nos infla, nos desensibiliza al placer. La temperancia es una regulación voluntaria de la pulsión de vida. Para gozar más, para disfrutar mejor. No espere que la sociedad de consumo, con sus bacanales comerciales, estimule esta virtud. A ella no le conviene. Hará todo cuanto pueda para convencerlo de que carece de esto, y lo otro, y lo de más allá… Para engrilletarlo a su celda, eterno prisionero. La sociedad, a diferencia de lo que se cree, no propugna el hedonismo (en el hedonismo todo sería placentero). Nos quiere, antes bien, ansiosos, angurrientos, sedientos, hambrientos. No nos vende el placer (¡ojalá así fuera!) Nos vende la necesidad incontrolable de él. Y por consiguiente, la infelicidad. Tremendo engranaje del que urge liberarse. Usted puede: limítese a ser feliz, no a experimentar constantemente la necesidad de serlo.