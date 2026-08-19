Opinión

Banco Central de Costa Rica y la Bolsa Nacional de Valores ante un “súper colón”: la urgente reforma de los derivados cambiarios

El reconocimiento del Banco Central sobre su influencia en la apreciación de la moneda desnuda las fallas de nuestro mercado. La parálisis de precios en las góndolas y el riesgo de una corrección desordenada exigen que el ente emisor y la Bolsa Nacional de Valores democraticen de inmediato las herramientas de cobertura financiera.

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Por Juan Carlos Araya Castillo

El debate en torno a la fortaleza de nuestra moneda ha tomado un matiz crítico que la narrativa oficial no logra contener. Quienes analizan la macroeconomía nacional bajo los lentes del catastrofismo suelen agitar el fantasma de una devaluación descontrolada o una pérdida total del valor del colón.








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