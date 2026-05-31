Opinión

Bitcoin: ¿sólo un medio de pago?

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Por Juan Carlos Araya Castillo

Bitcoin nace en 2008 mediante la publicación del “Papel Blanco” (White Paper), publicado en la red por Satoshi Nakamoto (pseudónimo). Inicialmente, la idea tuvo escasa respuesta por parte de eventuales usuarios, mas, con el tiempo, se comprendió su objetivo y lo poderosa que podría llegar a ser su creación.








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