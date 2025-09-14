Opinión

Bolsonaro y Trump muestran cuál es la mayor amenaza para la democracia

Por Pedro Abramovay

La cobertura mediática del juicio al expresidente brasileño Jair Bolsonaro tiende a centrarse en las sorprendentes semejanzas que exhibe su caso con la trayectoria de su par estadounidense Donald Trump. Ambos son outsiders de extrema derecha que gobernaron durante la pandemia y promovieron con orgullo el negacionismo médico y climático. Ambos declararon públicamente que no aceptarían una derrota electoral, y tras perder en las urnas, incitaron a sus partidarios a asaltar las legislaturas nacionales para anular los resultados.








