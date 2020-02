Así es como comienzan las dictaduras. En tanto Estados Unidos se prepara para su próxima elección presidencial en noviembre, es responsabilidad de cada ciudadano examinar racionalmente los impulsos dictatoriales de Trump, cuya reelección no haría más que reforzar. No es seguro suponer que no llegará demasiado lejos, o que es demasiado “mediocre” –como Leon Trotsky calificaba a Stalin (una evaluación con la que coincidían muchos bolcheviques)- para transformar a su país.