En cualquier caso, centrarse solamente en la privatización de EPE grandes es dar una falsa impresión de la dirección del capitalismo de estado en los mercados emergentes. El capitalismo de estado 2.0 no se basa en el debilitamiento de la propiedad estatal, sino más bien en su realineación con el futuro de la economía mundial. Se trata de un cambio fundamental para la supervivencia de la propiedad estatal y exige que los inversionistas soberanos reconsideren su paradigma de gobernanza tradicional. Para que las EPE no desaparezcan como los dinosaurios, tendrán que aprender no solo a bailar el vals con socios extranjeros, sino a hacer el breakdance, caer, levantarse e intentar nuevos movimientos.