Opinión

Centros de datos verdes: la oportunidad que podría transformar la economía costarricense

EscucharEscuchar
Por David Gutiérrez Swanson

La nueva “fiebre del oro” no está en las minas, sino en los datos.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
centros de datos

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.