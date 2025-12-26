Opinión

Cinco tendencias estructurales que transformarán la economía mundial

Por Dambisa Moyo

A lo que más están prestando atención los medios de noticias, y con razón, es a la desaceleración del crecimiento, la escalada de guerras comerciales, la disminución de flujos de capital transfronterizos y la intensificación de las presiones migratorias. El conjunto de estas fuerzas plantea una amenaza al multilateralismo y acelera el ascenso de bloques como el grupo BRICS+ de grandes economías emergentes, lo que sienta las bases para un profundo reordenamiento de la economía mundial.








